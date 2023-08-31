港姐冠軍否認靠父背景內定奪冠 亞軍被爆爸媽捲款逃港

港姐亞軍王怡然遭爆「父母捲款逃香港」，暴哭吐心境。（視頻截圖）

2023年香港 小姐評選27日出爐，應屆港姐冠軍莊子璇、季軍王敏慈與友誼小姐姜依寧昨出席贊助商頒獎活動，亞軍及最上鏡小姐王怡然未知是否因負面新聞影響，昨日以身體不適為由缺席，由友誼小姐姜依寧替她代領獎品。傳莊子璇的父親背景深厚疑屬「福建幫」成員，莊子璇澄清「福建幫」非福建黑幫，否認因背景獲內定做冠軍。

綜合文匯報等港媒報導，有報導指莊子璇的父親莊金勝是香港錦埔同鄉聯誼會兼香港錦繡錦埔宗親會會長，而莊子璇更有監事一職，獲香港福建社團聯會九龍中分會會長王育民祝賀，笑指莊子璇是「福建幫」成員時，她表示沒有報道中所講般誇張，問到會否與社團搞慶祝活動，她說：「我有看新聞，大家想多了，爸爸說沒有什麼特別，但要逐一解釋就太麻煩。」

有指因莊子璇背景厲害獲內定做冠軍，她不認同：「就算背景強都內定不到，因為有權威的評審，又有太平紳士，他們不在意錢，更何況我沒有背景。」

2023香港小姐冠軍莊子璇（中）和亞軍王怡然（左）、季軍王敏慈（右）。（中通社）

此外，近日還傳出獲得亞軍的王怡然的社群平台湧入許多苦主留言爆料，指控她的爸媽在內地許多城市經營補習班倒閉，不僅拖欠員工薪資，還騙了逾400位家長的學費高達千萬，雖然大家聯合打官司勝訴卻拿不到賠款，全家還捲款逃到香港。

日前王怡然的社群帳號小紅書 、抖音 ，如今被發現帳號內貼文都只剩下一則，先前競選港姐的影片全消失，且限制留言區只有好友能留言。

29日她出席公開活動首度回應外界傳聞，一度情緒激動暴哭，表示自己不清楚事情內幕。待心情回復後，她表示事情「有真有假，都想大家自己分辨。」並說：「自己已經21歲，所以要自立一點。」

TVB表示「有關的傳言未經證實，為了避免對公眾造成誤解以及對相關人事造成損害，本台不會對這傳言作出任何回應」。