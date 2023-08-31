香港渣馬明年1•21開跑 恢復疫前7.4萬名額

香港示意圖。(圖：shutterstock)

「渣打香港馬拉松 2024」將會於明年1月21日舉行，今屆賽事除了參賽名額回復至疫情 前的7.4萬外，亦會相隔9年後再次成為亞錦賽舞台。此外，上屆加碼至「萬金」的全馬時間紀錄獎金亦會延續，全球各地的跑手都可望會蜂擁而至，就連才產下第二胎僅4個月的本地長跑女王姚潔貞亦誓言必會落場。

文匯、大公報報導，賽會昨日在記者會宣布，於今日起將在網上分階段接受報名，由於今屆賽事亦會被列為亞洲馬拉松錦標賽，大會將邀請近45個亞洲國家及地區的頂尖跑手同場較技，加上上屆推出的加碼版「馬拉松特別獎勵計劃」亦會延續，所有分別於3小時（男子）及3小時30分（女子）內完成馬拉松的本地跑手，將可獲1萬港元獎金，勢必令賽事更加精彩。

中國香港田徑總會主席關祺表示：「以往同場舉辦亞錦賽時，會有多達萬名海外跑手參加，希望今年也一樣，港隊會選出3男3女代表參賽。今屆渣馬將會全面復常，我相信會回復疫情前的巔峰盛況，展示香港作為體育盛事之都的風采。」此外，今屆賽事並會重新提供行李寄存服務，正與政府商討有關安排，參賽者或需在賽前接受安檢，亦會加強保安工作，以免有不相關及非參賽人士闖入賽道。

今屆賽事共設有全馬、半馬、10公里賽、10公里輪椅賽以及輪椅賽體驗組（2.5公里）五個項目，全馬及半馬繼續由尖沙咀出發，10公里及輪椅賽則以東區走廊及灣仔運動場為起點。所有達標跑手可於8月31日10時起至9月7日晚上7時率先報名，而公眾報名則於9月21日開始。