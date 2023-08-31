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香港觀塘離奇命案 忘年交陪回診 廁所砍死老婦

香港新聞組／香港31日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

觀塘社區健康中心昨發生離奇命案，一名中年婦多年來對年近八旬的鄰居婆婆關懷備至，兩人雖年齡相差28歲，但發展成忘年至交。

大公、文匯報報導，中年婦昨陪同婆婆到社區健康中心回診，但兩人突然進入女廁同一廁格，中年婦將廁格門反鎖，拿出事先帶在身上的菜刀向婆婆施襲，兩人在困獸鬥下同告受傷，警員和消防員破門救出兩人，其中婆婆頭和頸部中多刀不治，警方以涉嫌謀殺拘捕中年婦，不排除她有預謀犯案，但動機暫成謎。

女死者姓翁（79歲），女疑兇姓柯（51歲），左手有刀傷，情況穩定。

據悉，兩人住觀塘雲漢街雲漢大廈同一層樓，獨居翁姓婆婆平時和柯姓婦人相處時間較多，兩人感情要好，柯婦常陪翁婆婆聊天購物及定期回診。由於兩人關係良好，警方正了解柯婦的精神狀況。因她事前帶備菜刀，警方不排除她有預謀犯案，現循兩人過往的交往背景調查殺人動機，柯婦昨晚由救護車轉送青山醫院留醫及接受精神方面的檢查。

案發於昨午2時許，柯婦陪同翁婆婆到觀塘月華街觀塘社區健康中心回診高血壓。警方昨晚簡介案情指，兩人在等候期間，柯婦陪同婆婆進入女廁，兩人進入同一廁格，大約半分鐘後，就傳出多次猛烈撞擊的聲音，但婆婆沒有發出任何求救聲，中心員工發現後隨即向醫護人員求助。

醫護人員發現廁格反鎖，柯婦拒絕開門及作出任何回應，醫護人員隨即報警求助。消防員破門進入廁格救出兩人，由救護車送聯合醫院搶救，其中婆婆在下午3時28分證實不治。

高血壓

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