95歲李嘉誠偕紅粉知己現身家廟 下跪參拜她攙扶

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 首富、長和集團創辦人李嘉誠自2018年退休 後便鮮少公開露面，有網友在香港慈山寺偶遇了今年高齡95歲的李嘉誠，一旁還有其紅粉知己周凱旋陪伴在側。

港媒鳳凰網報導，一位帳號名為「杰尼斯在香港」的網友在社群平台上發文表示，他在盂蘭盆節（農曆七月十五日，在粵港澳地區也有一說是農曆七月十四日）當天上午到訪慈山寺時，導覽員便告知他「今天有位貴賓會來」，要他們不要大聲喧嘩，安靜打招呼即可。

而後，李嘉誠現身於慈山寺，一旁還隨行著十多名私人保全。根據網友拍攝的照片，李嘉誠當天穿著西裝、臉上戴著白色口罩 ，並坐在電動輪椅上，自行操控著移動的方向。網友表示，當他向李嘉誠打招呼並祝福李嘉誠身體健康時，李嘉誠也很有禮貌地回覆說「多謝」，兩人此時相距不到一公尺。

網友拍攝的照片中還可發現，李嘉誠的紅粉知己、現年62歲的周凱旋也隨之一起現身。網友透露，年邁的李嘉誠雖坐著輪椅出行，但誠心李佛，一路參拜了寺裡四、五處佛像，而且每次都「真的跪下去」，動身時都是周凱旋攙扶著他。

被稱為李嘉誠「家廟」的慈山寺，是由李嘉誠斥資15億元（港幣，下同，約1.9億美元）擴建一座佛教藝術博物館而成，大部分藏品被指是李嘉誠私人珍藏，保全嚴密。

慈山寺官方網站指出，慈山寺的土地購置、建設資金，以及經常費用則皆由李嘉誠基金會提供，至今累計捐款已超過33億元。