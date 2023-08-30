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議員挨批不務正業 立會好聲音取消 十一活動也醞釀停辦

香港新聞組╱香港30日電
原定9月8日舉行的「立會好聲音」音樂會，主辦方29日宣布取消。(取材自臉書)
原定9月8日舉行的「立會好聲音」音樂會，主辦方29日宣布取消。(取材自臉書)

原定9月8日舉行的「立會好聲音」音樂會，主辦方「藍星行動」指「現時不宜舉行」，昨日宣布取消活動。因近日官員、議員出席宴會、活動太多，引發不務正業批評，建制人士透露，部分籌備中的十一慶祝、中秋節活動亦醞釀取消。

明報報導，日前黃大仙民政專員黃智華因將北上讀書一年，獲筵開43桌歡送惹批評，特首李家超亦認為觀感負面。事件波及到「立會好聲音」，立法會建制派「班長」廖長江日前向議員們發發千字文，提到議員從事議會外活動，如舞蹈、唱歌、體育活動等「較活躍」，市民可能覺得是不務正業。

據報導，李家超原定出席「立會好聲音」，除了13名議員，亦有政策局的政治助理會上台獻唱。昨在大會宣布取消活動前，新民黨容海恩、何敬康和陳家珮在社交平台表示，決定不參與本次表演節目，「希望市民多聚焦於我們的議會工作」。

獲邀出席的管浩鳴表示，尊重大會決定，亦明白其難處，認為慈善機構藍星行動在近日氣氛下自有壓力。他提到，活動本身會有議員與市民互動的環節，顯示關愛共融，亦是慶祝十一的活動，據其了解，用「立會好聲音」為活動名稱只為噱頭，可有別於其他國慶活動。

陳凱欣則稱，獲邀時得悉活動與十一、中秋節有關，且內容值得支持，因有與少數族裔、長者互動等環節，包括有小記者訪問她等，因此答應參與。她說，相信在近日民政專員獲設宴款待等風波未完之際，本次音樂會主辦單位難免感壓力，尊重其最終取消的決定。

藍星行動在新聞稿表示，原定舉行的「立會好聲音」屬於慈善性質，藉機會讓一班基層人士、長者、傷健人士、少數族裔有機會到場欣賞免費的綜合匯演。

活動原計畫邀請政府官員和立法會議員擔任嘉賓，亦設有小朋友訪問不同官員和議員、少數族裔民族表演和長者分享等環節。另外，為響應各區關愛隊服務展開，節目內亦設有介紹關愛隊服務環節，向公眾講解關愛隊至今已進行的服務；但經商討後決定「現時並不宜舉行」，因此取消音樂會。

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