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寧租不買 港樓價近8月最大跌幅 租金創21月新高

香港新聞組╱香港30日電
香港7月樓價指數連跌三個月創半年新低，樓價跌勢未止，市民寧租不買，租金指數連升六個月。(中通社)
香港7月樓價指數連跌三個月創半年新低，樓價跌勢未止，市民寧租不買，租金指數連升六個月。(中通社)

香港樓市近期在新盤低開及高息環境等多項負面消息夾擊之下，樓價持續向下調整，指數連挫3個月創6個月低位；而在樓價跌勢未止下，市民寧租不買，租金指數則按月升1%，連升6個月，見2021年10月以來新高。地產界籲政府能夠減辣來提振買氣。

綜合大公、文匯報報導，新盤搶走市場購買力，拖累私宅樓價連續3個月下跌。差餉物業估價署昨公布，7月份私人住宅樓價指數報343.4點，按月跌1.12%，3個月累挫3.05%，按年跌近8.8%，指數見半年新低，並為8個月以來最大跌幅。

分析指出，經濟不景令新盤積壓情況加重，已批售樓紙但仍未推售單位達1.35萬個，料下半年減價力度更大。如政府不撤辣，上半年樓價升幅將被蒸發，全年整體樓價可能跌5%；二手樓價跌幅更慘，業主屆時或需劈價5%至10%才獲承接。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美聯儲近日發表繼續加息言論，香港樓市受美息直接衝擊，料持續受壓。

據報導，在樓價跌勢未止下，市民寧租莫買，租金指數則按月升1%，連升6個月，見2021年10月以來新高。分析指，經濟不景令新盤積壓情況加重，已批售樓紙但仍未推售單位達1.35萬個，發展商下半年減價力度更大。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國自去年起接連逾10次加息，已對本港樓市造成重大影響，加上本港及內地經濟復甦緩慢，股市積弱等，都影響市民入市信心，過去數月樓市已出現價量齊跌現象，如特區政府再不適時推出穩經濟、利樓市的措施，相信樓價會繼續下沉，最樂觀是至今年底的全年無升跌。

香港置業行政總裁馬泰陽指，目前息口走勢尚未明朗，買家入市信心薄弱，令業主減價沽貨壓力增加，樓價跌幅有機會進一步擴大，期望特區政府在樓市跌勢加劇前「撤辣」，抓緊最佳救市時機。

雖然樓價受壓，但租屋市場持續暢旺。住宅租金指數連升6個月。7月份私樓租金指數報183.2點，按月升1.05%，首7個月累升4.39%。各類單位租金指數全面報升，幅度介乎0.65%至1.4%。

萊坊大中華區研究及諮詢部副董事王兆麒表示，港府推出「高才通」搶人才計畫，加上暑期內地生湧進香港，帶動香港租屋市場交投，相信今年餘下時間住宅租金走勢保持平穩，預計今年租金上升5%左右。

差估署昨日公布租金指數最新報183.2，按月升1.05%，並連升6個月，今年首7個月累積升幅已達4.39%，並創近21個月新高，升幅跑贏樓價。

香港7月樓價指數連跌三個月創半年新低，樓價跌勢未止，市民寧租不買，租金指數連升六...
香港7月樓價指數連跌三個月創半年新低，樓價跌勢未止，市民寧租不買，租金指數連升六個月。(中新社)

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