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涉612基金援海外流亡者 港再拘醫生、社工

香港新聞組╱香港30日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港警方國安處昨天再拘捕2人，聲稱他們涉嫌反違國安法中的「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，疑串謀「612人道支援基金」支援逃亡海外人士。國安處至今已為此拘捕12人。

綜合港媒報導，警方表示，被捕人涉嫌串謀「612人道支援基金」，接受不同海外組織的捐款，並向一些支援逃亡海外人士或推動制裁香港的組織提供金錢資助。

報導引述消息指，被捕者中一人是註冊西醫，一人是社工。這名西醫疑為「隱世醫療室」成員，這一組織在2019年「反送中」運動期間，聲稱向市民提供義務醫療支援，為不方便到醫院求診的人提供服務。

這名社工被指活躍於「反送中」運動現場，涉嫌呼籲示威者向「612基金」申請援助。

報導指出，警方同時搜查另一名公立醫院麻醉科顧問醫生的住所，指他涉嫌與另一個聲稱在「反送中」運動期間提供義務醫療支援的組織「MO Oncall」有關。警方指稱這一組織有收取「612基金」資助。

「612基金」於「反送中」運動期間成立，支援受傷或被捕抗爭者，已於2021年宣布解散。

天主教香港教區榮休主教陳日君樞機等5名基金信託人其後被警方拘捕，被控違反社團條例，沒有在指明時間內為基金註冊。所有人被法庭判決罪行成立，有關「612基金」的事件此後沉寂下來。

警方今年8月初突然採取與「612基金」的拘捕行動，拘捕了10人，指他們涉嫌串謀「612基金」接受海外組織捐款，為支援逃亡海外的人或發起制裁香港的組織提供金錢資助。

迄今警方在相關案件中已拘捕12人。

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