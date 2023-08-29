香港「維港泳」國際組回歸 名額4000歷年最多

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 游泳總會主辦的「新世界維港泳」將於11月12日舉行，參賽名額由去年1500個，增至今年的4000個，是2011年復辦以來最大規模的一屆，也是港府撤銷新冠防疫措施後的首場比賽。比賽將於8月30日上午10時起接受網上報名，今屆賽事以「躍在維港•海量快樂」為主題。

明報報導，今次大會重設「國際組」，並首度邀請大灣區 泳手參與「優悠組」。中國香港游泳總會會長王敏超表示，盼令維港泳重返國際體育舞台，進一步提升香港的國際形象。

據報導，今屆維港泳泳手將在11月12日早上在灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，游往終點尖沙咀星光大道 ，全程約1公里，主題為「躍在維港 海量快樂」。新世界發展執行董事薛南海表示，冀藉賽事讓市民及旅客一同感受香港「盛事之都」的魅力。

報導稱，比賽分「競賽組」和「優悠組」，明日（周三）早上起接受網上報名，到下月18日晚截止。「競賽組」要通過水試，或持有其他認可成績，男女子組成績最佳的前100名才有資格參賽。

報導說，至於「優悠組」，如報名人數過多，須抽籤決定名單，中籤者才可在10月參加水試，最終水試結果及參賽名單將於10月24日公布；而「優悠組」將首度邀請來自大灣區的精英泳手參與。