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港26工種下周起可申請輸入外勞 無理拒聘港人可禁申1年

香港新聞組／香港29日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港面對勞動力不足，出現「有工沒人做」情況。港府宣布「補充勞工優化計畫」將於9月4日開始接受申請，26個非技術及低技術工種獲准輸入外勞，容許輸入售貨員、侍應生、收銀員、洗衣及整燙工人、髮型師等26個工種外勞，不設限額，為期兩年，部分工作的學歷要求，只需小學或以下。

大公報報導，勞工處加入條款，如雇主無合理理由拒絕四周本地招聘期間應徵的合資格本地求職者，可被行政制裁，一年內不准參與計畫。有勞工界立法會議員要求港府嚴格監察，倘若出現損害本地工人利益，製造「請人難」現象，甚至炒本地工人改請外勞，立即調整或煞停計畫。

行政長官會同行政會議早前通過，優化「補充勞工計畫」的涵蓋範圍及運作，經徵詢勞工顧問委員會（勞顧會）的意見，勞工處將於下星期正式推行，並易名為「補充勞工優化計畫」，同日開始接受申請。

「補充勞工優化計畫」規定，雇主必須先展開為期四星期的本地招聘，刊登在勞工處的「互動就業服務」網站和各就業中心，並在最少兩份本地報章，刊登合共四次招聘廣告，所有面試由勞工處負責安排。

勞工處又加入條款，雇主若無合理理由，拒絕聘用在四星期招聘期間應徵的本地求職者，除了會中止處理有關申請，雇主更會被施加行政制裁，一年內不准參與計畫。

薪酬方面，根據規定，外勞的月薪不可低於本地相同職位的工資中位數。翻查勞工處網頁，計畫下各類職位的工資一覽表，絕大部分工種的工資中位數，月薪也不足1萬5000元（港幣，下同，約1911.7美元），以熨衫工為例，月薪只有1萬270元，學歷要求小學或以下；石工的人工則較高，月薪中位數達到2萬6030元。

此外，雇主必須為每名輸入勞工提供住宿及有薪假期，不過容許外勞在內地或在香港住宿，如果外勞來自內地，雇主可安排他們即日往返。

勞聯立法會議員周小松指出，歡迎「計畫」新增懲罰規定，認為行政制裁或有助減少部分無良雇主做「假招聘」的動機，但必須配合勞工處的積極執法，例如主動「放蛇」取證、定期隨機抽查招聘情況等措施配合，才能有效真正打擊「假招聘」。

勞工 就業 香港

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