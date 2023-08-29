港大護理系迎新營爆吸大麻、非禮 新生控訴玩水禁換衣

香港大學護理學會「迎新營」爆出醜聞，自稱港大護理學系新生在網上指控很多學長在活動涉嫌吸食大麻、飲酒，甚至有學長對受害人上下其手。（取材自Instagram）

臨近開學，香港 大學護理學會「迎新營」（O camp）爆出醜聞，有自稱港大護理學系新生在網上指控，很多俗稱「組爸媽」的學長在O camp活動涉嫌吸食大麻 、飲酒，有學長對受害人上下其手，也有其他新生被工作人員摸手摸腳；學長們又在玩水活動中禁止新生換深色上衣，故意令新生走光，事件經過令人譁然。

文匯報報導，港大昨日傍晚在回應事件時強調，非常重視學生品德和素養，絕不容忍任何違反校園文明的行為，已就事件啟動調查程序。而警方在接受媒體查詢時表示，已有收到市民報案，新界北總區重案組人員正了解事件。

港大護理學系迎新營於20日至22日在保良局賽馬會大棠度假村舉行。26日有自稱為港大護理系新生於Instagram透過一個委託平台的專頁發帖，大爆護理學會O camp的過分安排，當中提到首晚有Disco活動，現場有「一陣很刺鼻的味道，之後問過組爸媽才知道是大麻，其後味道越來越濃，似乎很好多組爸媽都在吸食，我和我朋友的組嘅爸媽都有吸食並喝醉。」

由於場面混亂，當晚新生們都「好驚好迷茫」，「有組爸還要特別對我摸手摸腳，上下其手，令我很不舒服。」也有其他組的新生向發帖人反映，有其他工作人員都有對其摸手摸腳。

翌日主辦單位安排新生「玩水」，但「組爸媽」禁止新生換深色上衣，規定大家一律穿很薄的O camp服裝，結果玩完水後「都走光了，後來想換衫都不獲批准」，身穿濕衣的新生一直捱到夜晚回房，又被組媽逼飲酒。被幾經「折磨」後，事主指出O camp後很多新生病倒，「我會覺得這三日兩夜是我人生最痛苦的日子，帶了好多陰影給我」，事主坦言感到投訴無門，因為學會裡面的人與組爸媽相熟，故選擇在社交平台公開事件。

對於有關投訴，港大護理學會回應指，就網上出現有關迎新營安排的言論，該會現正積極檢視有關安排並會嚴正處理，呼籲涉事人透過電郵投訴及提供證據，強調會秉公處理。

事件激起民憤，很多網民認為事涉性騷擾 ，應報警處理。也有網民指，「大學生淪落到如此地步，簡直是社會的渣滓，還要是護理學系，將來如何服務病人？」