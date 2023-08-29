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3年前一篇徵文小說涉違國安法 「港語學」宣布解散

香港新聞組／香港29日電
因徵文賽小說被指涉違國安法，2013年成立的捍衛廣東話組織「港語學」宣布解散。（取材自臉書）
因徵文賽小說被指涉違國安法，2013年成立的捍衛廣東話組織「港語學」宣布解散。（取材自臉書）

捍衛粵語組織「港語學」28日在社群媒體貼文指，香港國安處人員22日到港語學主席、前浸大學生陳樂行的舊居，向其家人住所搜查和問話，並指港語學三年前一篇廣東話徵文比賽參賽作品涉嫌違反國安法，如不下架便通緝他。陳樂行表示，為了保障家人和前成員的安全，經諮詢法律意見，決定自即日起停止「港語學」運作，並啟動解散程序。

綜合港媒報導，「港語學」是2013年成立的註冊社團，致力於廣東話及正體字保存，希望藉此守護香港珍貴的本土文化遺產。

國安處人員22日早前往港語學主席陳樂行舊居的家人住處，雖然當時家人表示陳樂行身處海外無法見面，但國安處人員仍然在沒有搜查令的情況下進入住所，同時要求家人轉達，將2020年「中西區廣東話徵文比賽」的一篇文章下架。

陳樂行表示，曾與國安處人員通話十多分鐘，曾問文章哪處有問題，以及可否修正了事，國安處人員無說明文章違反國安法哪一條，僅說文章違反國安法，要求下架。對方告知當日亦曾搜查他曾經營的蛋糕店，「並提到本人家人及港語學舊有成員的情況」，他考慮到在港家人的情況，當日便將該文刪除。他評估回港後有被捕風險，故短期內不會返港。

港語學於2020年6月經區議會「社區參與撥款計畫」舉辦中西區廣東話徵文比賽，同年11月30日公布結果。陳樂行說，國安處人員強調是因中西區民政處多番聯絡他不果，諮詢律政司後，認為涉事小說文章違反國安法，採取有關行動。陳稱翻查電郵未見相關紀錄。他又說，目前被民政處拖欠實報實銷的活動開支達30多萬港元（約逾3.8萬美元），「由我墊支至今未獲處方還款」。

陳樂行向《集誌社》表示，涉事的文章只是小說，沒有提到社會運動或者中國政府，沒有必要提升至國安法層次。

涉事小說文章為《我們的時代》，講述自幼移英的男主角於2050年後回港，與在港成長女主角的一場邂逅；旅程中發現港人不再說廣東話為主，並提及父母年輕時吸入過多國產催淚煙令身體變差。故事又提到，政府打壓宗教自由，掌控不同宗教場所，小說最後以「人與極權的抗爭，是記憶與遺忘的抗爭」作結。

致力於粵語保存的香港社團組織「港語學」宣布熄燈。（取材自臉書）
致力於粵語保存的香港社團組織「港語學」宣布熄燈。（取材自臉書）

香港 社群媒體 通緝

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