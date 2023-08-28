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港姐前3名大學生全包了 港大莊子璇破「試戴魔咒」摘冠

香港新聞組╱香港28日電
2023年香港小姐評選出爐，莊子璇(中)獲得冠軍，王怡然(左)獲得亞軍和「最上鏡小姐」稱號，王敏慈(右)獲得季軍。(中新社)
2023年香港小姐評選出爐，莊子璇(中)獲得冠軍，王怡然(左)獲得亞軍和「最上鏡小姐」稱號，王敏慈(右)獲得季軍。(中新社)

2023香港小姐決賽昨日在TVB電視城舉行，由16位佳麗同台競逐，最終由21歲莊子璇奪冠，王怡然獲得亞軍和「最上鏡小姐」，王敏慈獲季軍，三人都是大學生。「友誼小姐」則在賽前由姜依寧當選。

綜合港媒報導，奪下冠軍的莊子璇，現在正就讀香港大學食物及營養科學，也是前港姐冠軍馮盈盈的學妹，一開始就是大熱門人選，還有「港版IU」封號；季軍的王敏慈曾參加陸綜「全明星偶像學院」。

決賽前，10號佳麗陳霈錤擁有亮麗顏值，香港大學文科碩士畢業的高學歷，原本擔任小學老師，為了參選港姐而毅然辭職。她在問答階段口條流利，火速成為黑馬，眾人看好其最終成績，不料最後選美決賽出爐，卻沒有進入前三名，大批網友為她抱不平。

莊子璇參選以來一直被捧為熱門，之後負面新聞不斷，不過無損她的人氣，更打破賽前抽中試戴后冠的魔咒，最終摘冠。

本屆港姐比賽有內地佳麗參選，儘管部分人不諳廣東話，但所有佳麗均用廣東話完成所有環節。

香港小姐選美是從1973年正式開始的，每年舉辦一屆。歷年冠軍成為藝人或嫁入豪門的不少，包括李嘉欣、朱玲玲、袁詠儀、劉青雲老婆郭藹明、鄭嘉穎老婆陳凱琳。

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