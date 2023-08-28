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暗戀打開文學門 浸大師曾繁裕獲藝術新秀獎

香港新聞組╱香港28日電
曾繁裕。(取材自浸會大學網站)
曾繁裕。(取材自浸會大學網站)

一名男生為吸引高中時暗戀已久的女同學注意，遂把這份感情化為文學作品，並在全港作文大賽奪冠，最終雖未能贏得「女神」芳心，卻誤打誤撞打開文學創作之門，走上作家之路；這個故事主角是香港浸會大學中國語言文學系助理教授曾繁裕，他是本屆香港藝術發展獎文學藝術新秀獎得主。

文匯報報導，已出版過數部中長篇小說的曾繁裕，近日勇奪第17屆香港藝術發展獎「藝術新秀獎（文學藝術）」，更被譽為「近年難得一見的年輕作家」。

這位「學者型作家」今年35歲，大學讀的是工商管理，曾先後在香港、英國修讀獲得比較文學碩士及博士學位，也在中學當過老師，現在教學之餘，同時為文學雜誌《字花》擔任編輯。

曾繁裕笑言，走上寫作路的起點，來自於高中傾慕許久的暗戀對象，為引起她的注意而投稿報紙主辦的全港寫作大賽，最終摘得獎金5000港元(約640美元)的冠軍。惟他暗戀的感情沒收穫，卻讓他意識到自己寫作的天賦。於是他嘗試創作小說、新詩、散文及評論。

在「作家、學者、老師、文學編輯」四種身分切換的曾繁裕直言，從事創作很多時候是默默無聞、獲得鮮花與掌聲的時間很少，「在香港當作家真的很難，100個人申請獎項，只有5、6人得獎，只有作品被傳播、被知曉，人們才認識且可能認可你。」

談到時下熱議的ChatGPT創作文學作品，曾繁裕指，自己曾在中學擔任駐校作家，「我有教導學生接觸AI（人工智能）自動生成作品程式、新詩和歌詞創作，希望激發他們創作的興趣，多於讓他們在技巧上獲得學校認可的高分數。」在教學實踐後，他認為「機器確實可以做到寫作流暢，甚至達到與人相近的思想深度，但是讀者本質上是追求作家還原真實的體驗與生動的情感，這一點是機器始終無法做到的。」

作為老師，他留意到很多同學都對創作抱有熱情，「只是他們往往受困於升學、補習、考試等壓力，而且社會整體氣氛崇尚功利主義」，故他希望家長多鼓勵孩子寫作，讓他們發揮創意及想像力，那才是千金難買的軟實力。

香港 升學 人工智能

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