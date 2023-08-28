我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山、洛城高鐵工程進度龜速 拖15年還在蓋

長期利率保持更高更久 讓華爾街才入秋便瑟瑟顫抖

搞旺夜經濟 李家超：擬辦系列活動 中秋直到跨年

香港新聞組╱香港28日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

多位香港市民關注的「夜經濟」問題，特首李家超昨出席《施政報告》地區諮詢會後表示，將爭取在中秋節前後推出一系列活動，連同十一國慶假期，刺激市道，一直跨越新年。

文匯報報導，李家超表示，搞活夜經濟不是單一次舉辦的活動，要不斷地做，可以分不同階段推行。家住將軍澳的陳先生認為，將軍澳的一些海岸、沙田城門河畔等位置十分適合夜晚擺賣攤檔，讓市民飯後可在社區走走，將夜市融入社區。

食品界的葉先生關注夜市經濟的同時，認為夜市難發展的其中一個重要原因是本地勞工不足，導致薪金過高，可能令到攤檔產品的定價比店鋪還高。

李家超重申，勞工政策以本地人才優先，將加強培訓本地勞工，不會長期輸入外勞。

明報報導，香港經濟復甦、人才流失、生育率低繼續成為焦點，有工程師指近年業界流失率高，惟北部都會區、交椅洲人工島、「三鐵三路」發展均需要本地工程師，盼當局採取措施；有從事航空業的人擔心輸入外勞會影響本地勞工，認為與其搶人才，應留住本地人才，冀政府協助改善薪酬待遇。李家超回應時重申會以本地人才及勞工為優先考慮。

李家超表示，知道市民關注生育問題，聽到各界就託兒、教育、兒童醫療等方面的意見。政府連續兩周舉行地區諮詢會，共約240名獲邀市民及地區人士參與，特首稍後會落區與社區人士交流，聽取意見。

勞工 香港 教育

上一則

中國式民調 新華社給3選項：譴責、禍害、恥辱 網嘲：都一樣

下一則

辭職不再靜悄悄 中國流行大張旗鼓慶祝 海底撈還發紅包

延伸閱讀

港股成交下滑 李家超：將研究如何增加股票市場流動性

港股成交下滑 李家超：將研究如何增加股票市場流動性
傳APEC將禁香港特首出席 拜習會添變數

傳APEC將禁香港特首出席 拜習會添變數
李家超訪印馬星 簽33協議新高 稱3國確認挺港入RCEP

李家超訪印馬星 簽33協議新高 稱3國確認挺港入RCEP
拒邀李家超赴APEC 毛寧：美錯上加錯 立即糾正錯誤

拒邀李家超赴APEC 毛寧：美錯上加錯 立即糾正錯誤

熱門新聞

華為9月新手機可打衛星電話。Getty Images

華為捅破天 9月新手機可打衛星電話

2023-08-24 15:31
據傳中國海軍一艘093型「商級」核潛艦在台海附近發生嚴重意外。(取材自推特)

網傳解放軍093型核潛艦在台海出意外 艦上船員全數罹難

2023-08-22 00:55
知名主持人崔永元擺攤賣字畫。（視頻截圖）

前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人

2023-08-22 10:30
中國去年12月突然取消清零政策後不久，多個城市極力應對染疫人數激增、藥品短缺，及醫院病房和火葬場人滿為患。圖為北京一間醫院急診室今年1月擠滿等著看病的病人。（Getty Images）

中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡

2023-08-25 08:36
庭審現場。（取材自北京市東城法院）

3年一通電話都沒打 單親媽要兒子返還370萬買房錢 法院判決出爐

2023-08-17 02:49
中國海軍093型「商級」核潛艦。（取材自國際船舶網）

解放軍093型核潛艦傳意外 研製過程神秘、戰鬥力不可小覷

2023-08-22 04:20

超人氣

更多 >
梅西貼身保鑣爆紅 「一招護主」技驚全場

梅西貼身保鑣爆紅 「一招護主」技驚全場
郭台銘宣布參選2024總統「必須下架民進黨」

郭台銘宣布參選2024總統「必須下架民進黨」
中國前首富之子王思聰 疑出售洛杉磯豪宅

中國前首富之子王思聰 疑出售洛杉磯豪宅
家長捐款1000 孩子吃飯免排隊 華裔家長會提案惹議

家長捐款1000 孩子吃飯免排隊 華裔家長會提案惹議
「有錢人」和想像不一樣 前國稅官曝：富豪常穿這品牌

「有錢人」和想像不一樣 前國稅官曝：富豪常穿這品牌