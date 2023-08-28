搞旺夜經濟 李家超：擬辦系列活動 中秋直到跨年

香港示意圖。(圖：shutterstock)

多位香港 市民關注的「夜經濟」問題，特首李家超昨出席《施政報告》地區諮詢會後表示，將爭取在中秋節前後推出一系列活動，連同十一國慶假期，刺激市道，一直跨越新年。

文匯報報導，李家超表示，搞活夜經濟不是單一次舉辦的活動，要不斷地做，可以分不同階段推行。家住將軍澳的陳先生認為，將軍澳的一些海岸、沙田城門河畔等位置十分適合夜晚擺賣攤檔，讓市民飯後可在社區走走，將夜市融入社區。

食品界的葉先生關注夜市經濟的同時，認為夜市難發展的其中一個重要原因是本地勞工 不足，導致薪金過高，可能令到攤檔產品的定價比店鋪還高。

李家超重申，勞工政策以本地人才優先，將加強培訓本地勞工，不會長期輸入外勞。

明報報導，香港經濟復甦、人才流失、生育率低繼續成為焦點，有工程師指近年業界流失率高，惟北部都會區、交椅洲人工島、「三鐵三路」發展均需要本地工程師，盼當局採取措施；有從事航空業的人擔心輸入外勞會影響本地勞工，認為與其搶人才，應留住本地人才，冀政府協助改善薪酬待遇。李家超回應時重申會以本地人才及勞工為優先考慮。

李家超表示，知道市民關注生育問題，聽到各界就託兒、教育 、兒童醫療等方面的意見。政府連續兩周舉行地區諮詢會，共約240名獲邀市民及地區人士參與，特首稍後會落區與社區人士交流，聽取意見。