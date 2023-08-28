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民政專員歡送宴惹議 梁振英：浮誇浪費 李家超：觀感負面

香港新聞組╱香港28日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

黃大仙民政事務專員黃智華下月到北京進修，地區人士日前席開43桌歡送，規模之大引來全國政協副主席前特首梁振英批評浮誇浪費，特首李家超昨也認為活動引起負面觀感，應以此為鑑。

綜合港媒報導，黃智華的大型歡送宴掀起各界關注，筵開43桌、眾多官員與社團人士約500人出席，規模之大令人側目，前特首梁振英批評，這次事件只是冰山一角，痛斥近年建制社團浮誇浪費之風日益嚴重，必須停止；而隨著社團愈來愈多，應邀赴會的官員級別愈來愈高，參與人數也愈來愈多，質疑活動的錢從何來？是否涉及公帑？

而晚宴搞手、黃大仙前區議員何漢文表示，設宴歡送民政專員的傳統早在2000年就開始，「這次規模是最小的一次」，他透露另一黃大仙民政事務專員蕭偉全離任時，當時各界也為他設宴約100席餞別。

李家超昨回應歡送宴風波，認為活動本意良好，但已引起負面觀感，應汲取教訓，簡單表達謝意即可。他特別關注的是，有多名司局長出席同一活動，不是很妥當。報導指出，過去一年建制派政黨及社團舉行的多項大型活動，均有多名司局長出席，部分活動更有逾十名高官同場。

行政會議召集人葉劉淑儀認同特首做法，指官員出席太多活動，會影響工作。她憶述任保安局長時，政府內部就出席活動已有協調分工，舉例她只會出席紀律部隊活動。

她說，官員出席活動動輒花一至兩個小時，「（司局長）幾多錢人工？幾多錢一個鐘？」她強調參與太多活動會影響工作時間，需取得平衡。對於月初舉行的新民黨黨慶逾10名司局長出席，葉劉說當日儀式簡單、時間短，日後出於禮貌仍會邀請所有司局長出席。

香港島各界聯合會常務副理事長朱立威稱，疫後出席活動的高官人數增加，主要因為疫情期間接觸機會較少，不少官員已換上新崗位。他說，港島聯一向只邀請相關官員如民青局長及勞福局長出席活動，認為政府內部日後會加強協調是好事。

全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，部分宴會及慶典是「畀面」性質，實際作用不大，而司局長時間有限，每每應邀出席將應接不暇，更會引起市民質疑其工作時間是否用得其所。

北京 疫情 香港

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