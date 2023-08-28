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救港股 財爺受命籌設專組獻策 議員建議減免印花稅

香港新聞組╱香港28日電
香港特首李家超(面對鏡頭左二)表示，已要求財政司長成立小組，研究如何增加香港股票市場流動性。圖為他27日與政務司長陳國基(右二)、財政司長陳茂波(左一)及律政司長林定國(右一)出席《施政報告》第二場地區諮詢會，聽取地區人士意見。(中通社)
香港特首李家超(面對鏡頭左二)表示，已要求財政司長成立小組，研究如何增加香港股票市場流動性。圖為他27日與政務司長陳國基(右二)、財政司長陳茂波(左一)及律政司長林定國(右一)出席《施政報告》第二場地區諮詢會，聽取地區人士意見。(中通社)

港股市况低迷，特首李家超昨日出席第二場《施政報告》地區諮詢會後見傳媒，提到增加股票市場流動性的重要，故決定由財政司長陳茂波成立專責小組研究，本周宣布小組細節，但未直接回應會否減股票印花稅。

綜合明報、大公報報導，由於內地股票印花稅由0.1%減半至0.05%，是15年以來首次。立法會金融服務界議員李惟宏建議港府也能考慮免除徵收股票印花稅，及後減印花稅率，以激活港股市場。

報導指出，地區諮詢會歷時兩小時，由行政長官和官員聽取市民發表意見，觸及的議題包括土地房屋、交通運輸、金融貿易、文化藝術、就業、教育、青年、扶貧、醫療和社福等，圍繞「拚經濟」和「為民生」兩個主題，行政長官輪流與每個小組的市民交流，聆聽意見。

李家超表示，香港作為國際金融中心，股票市場的流動性非常重要，他宣布將成立由財政司司長陳茂波領導的工作小組，研究如何增加股票市場的流動性。

報導稱，股票印花稅作為主要交易成本，港府在2021年8月將稅率上調至0.13%，已較A股只收賣方單邊0.1%高出1.6倍，現在A股又降印花稅減至單邊0.05%，令港股稅率較內地高出4.2倍，或令港股買賣意願大減。媒體提問香港是否考慮減股票印花稅？李家超說，工作小組會研究各種可能性。

新民黨主席葉劉淑儀表示，香港應考慮調整，她上月初即建議把股票印花稅減至0.1%甚至0%，財庫局當時回覆，「未必能夠刺激市場」，且下調後會令政府於少收123億到531億港元(約15.7億到68億美元)稅收。

葉劉還說，現時中小企在香港上市成本高、時間長，形容創業板市場「死了」，盼當局活化創業板，或考慮推出新板塊鼓勵中小企上市，增加股市資金流動。

議員李惟宏表示，香港處在複雜地緣政治、高息環境及3年疫情拖累下，需要短期措施激活經濟及市場，建議港府可免收股票印花稅為期6個月，來激活市場，長期則釐定較現時低的稅率，助維持競爭力。

股票 香港 就業

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