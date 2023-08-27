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港府痛斥美國務院 「妖魔化」港警國安處行動

記者謝守真／即時報導
香港政府7月初懸賞港幣100萬元通緝八名流亡海外的民主人士後，港警就一再針對遭通緝者在香港的親友進行盤查。美國國務院25日對此發表聲明強烈譴責港府，並呼籲北京尊重《基本法》和《中英聯合聲明》所保障的香港人民的權利和自由。（Getty Images）
香港政府7月初懸賞港幣100萬元通緝八名流亡海外的民主人士後，港警就一再針對遭通緝者在香港的親友進行盤查。美國國務院25日對此發表聲明強烈譴責港府，並呼籲北京尊重《基本法》和《中英聯合聲明》所保障的香港人民的權利和自由。（Getty Images）

美國國務院日前指出，香港持續騷擾其身處海外民主派人士的家人。對此，香港政府發布聲明譴責美國國務院試圖「妖魔化」國安處行動，並敦促美方停止干預香港事務。大陸外交部駐港公署發言人則稱，港府正當執法不容置喙，香港國安法權威不容挑戰。

據中國外交部駐港公署消息，該單位發言人於27日零時發表聲明稱，香港實施國安法以來，香港居民依法享有的各項權利和自由在更加安全的環境下得到充分保障，但任何權利自由都不能突破國家安全底線。沒有任何國家會對危害國家安全的行為坐視不理，執法必嚴、除惡務盡是各國維護國家安全的通行做法。

該發言人表示，反中亂港分子涉嫌煽動分裂國家、勾結外國或境外勢力危害大陸國家安全，警方對其關聯人員採取「必要」的偵查和執法行動，「依法依規、合情合理，無可指摘，不容置喙」。

這名發言人反批美方自身國家安全立法密不透風，卻動輒對他國濫施「長臂管轄」和非法單邊制裁，透過各種卑劣手段打壓異己，「跨國鎮壓」的帽子美國自己戴再合適不過。美方不反躬自省，反而信口雌黃，對港府「正當執法」橫加指責，為反中亂港分子鳴冤叫屈，其所作所為，是對香港特區法治赤裸裸的踐踏和褻瀆，是頑固的意識形態偏見作祟，是「亂港禍華」險惡用心的欲蓋彌彰。

香港特區政府新聞公報網站26日也發表聲明，表達強烈反對和譴責美國國務院試圖「妖魔化」香港警務處國家安全處依法採取的行動。並強調危害國家安全是嚴重的罪行，沒有國家會對危害國家安全的行為和活動袖手旁觀。港府執法部門一直「根據證據、嚴格依照法律」，以及按有關的人士或單位的行為而採取執法行動，與其政治立場、背景或職業無關。

香港 國務院

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