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7人涉灣仔衝突 最重判51月 3人入教導所

香港新聞組╱香港27日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

2019年10月6日灣仔衝突，7名涉案被裁定暴動罪成，其中多數是學生，區域法院昨日判刑，4人監禁50個月至51個月，另3人案發時未成年，其中13歲被告刑期最長，但考慮年紀及平衡社會利益，終判3人入教導所。

文匯報報導，7名被告分別為26歲升學教育顧問謝芷盈、20歲學生吳俊傑、25歲大學生李苑瑩、35歲文員黃為瀚、36歲平面設計師周貝家、16歲少年及20歲大學生蘇家揚。

法官梁嘉琪表示，案發時，香港正經歷嚴重暴力事件，社會秩序處於嚴重失序期，當天約有數百名示威者，暴動歷時42分鐘，占據多條行車線，令交通完全受阻，對附近居民、行人及商店帶來不便。

梁官稱本案有500多名示威者參與，示威者挖磚及取路牌等雜物做路障，又燃燒雜物及在行人路和建築物塗鴉，更有人駕駛鑽地車破壞路面，亦向警方投擲磚塊和多枚汽油彈，部分著地後起火焚燒，事後須花費人力物力修復；警方多次警告示威者，發射34發催淚彈、3發橡膠子彈等驅散，但示威者仍未散去，若非警方推進，亦未能驅趕示威者。

明報報導，梁官考慮暴動規模、沒證據指各被告何時到場等因素，採納50個月為量刑起點，26歲升學教育顧問謝芷盈暴動罪監禁50個月，管有無線電收發器另罰款2000港元；25歲大學生李苑瑩、35歲文員黃為瀚及36歲平面設計師周貝家另干犯在身處非法集結時使用蒙面物品罪，各囚51個月。

20歲學生吳俊傑、16歲少年及20歲大學生蘇家揚，因案發時13歲至16歲，而現時均不足21歲，在考慮到3人年齡、本案角色、教導所性質，平衡社會利益及少年人更生情況，各依報告建議判3人入教導所。

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