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港加密貨幣洗錢1.24億 11人落網 有黑道背景

香港新聞組╱香港27日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港警方偵破黑幫操控的詐騙及洗黑錢集團，拘捕11人，該集團涉嫌收買52個人頭戶收取各類騙款，交給同黨利用加密貨幣交易，在10個月內洗黑錢1.24億元(港幣，下同，約1586萬美元)，這些黑錢來自20宗貸款、商業、投資及電郵騙案的贓款。

文匯報報導，被捕的5男6女（22歲至39歲），包括5名骨幹及6名人頭戶持有人，其中3名是非華裔女子，部分人有黑社會背景。他們分別報稱任職建築工、售貨員、保險經紀、家傭及無業等，涉嫌「洗黑錢」及「詐騙」罪被扣查。

警方指出，犯罪集團在社交平台賣廣告招攬人頭戶，有為「搵快錢」、為數百至數千元報酬的市民，向對方提供個人資料，洗黑錢集團則製造多重、分層交易，最後將犯罪得益存到自己的戶口，然後大量提出現金，儲存到由黑幫操控的所謂加密貨幣商店，經各種交易清洗和掩飾犯罪得益。

警方又搗破了該集團位於尖沙咀的「行動基地」，檢獲大批銀行文件、支票簿、數錢機、39部手提電話及多枚公司印章。調查發現，其中一名犯罪集團骨幹成員利用兩間「空殼」公司董事的身份，使用虛假的銀行月結單申請政府推出的中小企「百分百擔保特惠貸款」，成功騙取共390萬元。警方成功阻截其另一筆265萬元貸款申請。

警方對被捕人的財富調查顯示，他們由去年10月至今年8月涉嫌用最少52個戶口清洗超過1.24億港元，整個犯罪團夥與20宗貸款、 商業、投資及電郵騙案等有關。

貸款 投資 詐騙

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