港府今年賣地僅達標4% 收益大減8成 財赤恐加劇

香港經濟前景未明及高息環境下，連帶影響港府賣地收入。(中通社)

港府一個住宅土地項目近日再度流標，賣地收益向來是港府主要收入來源之一，惟今個財政年度，僅售出1幅住宅地，連同補地價等收入，只為庫房進帳33.8億元(港幣，下同，約4.3億美元)，只達全年度賣地收益目標的4%，有學者擔憂，今年度港府財政赤字恐更嚴重。

法國國際廣播電台報導，，香港 經濟疲軟，樓市下滑，地皮流標，港府主要依靠賣地的收入並不樂觀，財政儲備已降至8000億元，令不少人憂心忡忡地質疑，是否需要或同時進行交椅洲人工島和北部都會區兩大造地計畫。

輿論雖認同長遠的造地計畫不該輕言叫停，但亦指出內地多家房地產 開發商骨牌式陷入債務危機，而中港已深度融合，內地房地產「爆雷」，禍延香港是不能忽視的問題，敦促港府密切監察經濟狀況能否反彈和庫房能否支持，以免出現入不敷支的尷尬局面。

賣地方面，港府今個財政年度僅售出1幅土地，賣地收入約17.2億，連同補地價約16.6億收入，港府來自土地收益約33.8億，比去年同期大減156.99億，跌幅高達約82.3%。

地產界人士指出，在經濟前景未明及高息環境下，樓價持續下跌，不少發展商均採審慎投地策略。至於補地價方面，進度亦緩慢，部分財團更趁樓價及地價下跌之際，連一些已批出的補地價項目亦向政府重新覆核，估計全年賣地收益難以達標。

報導說，在眾多不利情況下，財政司長陳茂波在「香港造地發展及融資經濟論壇」上仍然表示，北部都會區和交椅洲人工島的發展正在全速推行，他堅稱，同時推進造價5800億的人工島計畫和造價「億億聲」的北部都會區，財務上是可行的。

陳茂波強調，絕不能重蹈土地供應短缺的覆轍，港府推動香港土地供應的決心，不會因為市場短期波動而有所動搖。

澳洲會計師公會稅務委員會副主席王文暉亦表示，上半年賣地收入低於預期，股票 市場亦受環球市場不穩定影響，交量銳減而令股票稅收亦相應縮減，兩項收入下降，均對整體公共財政帶來直接打擊。

他說，今年4月至6月的財政數據顯示，赤字對比去年同期無明顯擴大，加上港府已推出多項措施刺激經濟，例如加強輸入人才，解決各個行業人手短缺問題、推出吸引家族辦公室稅務優惠，以及政府擬引進大型企業落戶香港。假若下半年上述措施生效，相信有助零售消費，為庫房帶來更多收入。