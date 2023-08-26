AI換臉騙貸款 主腦等6人落網

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港首次有騙徒利用人工智能 (AI)換臉技術，冒認已經報失身份證的市民，以完成銀行或借貸公司的網上申請程序。港警前天拘捕涉嫌詐騙的六人，包括一名集團男主腦。

大公報報導，如今很多金融活動例如借貸及開戶，皆可於網上進行，不少金融機構要求申請人掃描、上傳身份證明文件，然後透過人臉識別系統核實申請人身分。警方網罪科近日接報，有騙徒利用他人身份證申請網上貸款 ，調查後發現，詐騙集團 盜用至少8名市民已報失的身份證向20間銀行及借貸公司，共遞交90次貸款、54次銀行開戶申請，多透過網上進行，其中4次貸款申請成功獲批，涉及款項共20萬港元(約2.6萬美元)。

報導稱，詐騙集團至少20次利用人工智能換臉技術，試圖冒充已報失身份證的市民，企圖瞞騙人臉識別系統完成網上申請程序，最後有一次成功瞞騙，部分網上申請則是利用「深偽」（Deepfake）技術行騙。

近年海外發生多宗透過人工智能深偽技術（AI Deepfake）的科技騙案，包括利用此技術換臉，製造假冒名人及假冒新聞的視頻引誘投資，以及透過AI技術套取受害人的人臉、指紋等生物辨識資料進行勒索、詐騙及入侵電腦。

今年3月，一名25歲男子透過騙徒提供的交友平台軟件，與騙徒視像通話，詎料騙徒將其臉容移花接木到色情影片上，以此勒索他購買價值1萬港元的禮品卡，幸好該名男子未有依從，並立即刪除該軟件並報警。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑提醒市民，任何時候都切勿輕易向陌生人或在網上透露個人身份證、信用卡、生物辨識等資料；警方也說，應避免接聽陌生視像來電，切勿輕易向陌生人提供人臉、指紋等生物辨識資料，並提防對方提出匯款的要求，又呼籲熟悉科技的青少年，要多留意身邊長者的舉動，提防陷入相關犯罪手法。