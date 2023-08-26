我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房貸利率逾7%創22年高點 年輕人買房難

大飯店變大學宿舍？傳聖荷西州大看中聖荷西希爾頓大樓

歧視風波後 國泰首在內地招聘空服 與港同工同酬

香港新聞組╱香港26日電
為扭轉形象，香港國泰航空首次在深圳舉辦內地人才招聘會，計畫招聘200至300名空服員。(中新社)
為扭轉形象，香港國泰航空首次在深圳舉辦內地人才招聘會，計畫招聘200至300名空服員。(中新社)

自今年5月爆發歧視風波後，香港國泰航空公司25日在深圳，舉辦首次內地人才招聘會，吸引來自內蒙古、上海、廣州約600人應徵，此次預計招聘200到300名內地籍空服員；且今年國泰航將首次在內地啟動「見習機師計畫」，接受內地居民申請，是否有助扭轉形象受到關注。

中新社報導，國泰的內地與香港空服員將「同工同酬」，入職後若以70小時飛行數計算，每月薪資大約為1萬7000港元(約2174美元)。在運力恢復後，月薪稅後為2萬港元(約2558美元)。除此之外，成功入職的員工還將享有優惠機票等其他福利。

中新社報導，國泰航空的內地人才招聘會將持續到8月30日，行政總裁林紹波說，隨著香港和內地全面恢復人員往來，內地旅客不斷增多，國泰希望吸納更多優秀內地人才。預計到2025年，內地籍人才總數會達到約4000人，其中包括見習機師、機艙服務員、資訊科技人員、客戶服務員、後勤人員等。

林紹波說，國泰今年首次在內地啟動「見習機師計畫」，也會通過港府的「大灣區輸入勞工計畫」，從內地招聘地勤人員到香港工作。預計到2025年，國泰來自內地的空服員總數將擴展至1000至2000人，形成香港員工占比第一、內地員工第二，亞洲其他國家第三的人員結構。

報導稱，通過面試後，內地籍乘務員會在香港接受培訓並以香港作為工作基地，薪資待遇與其他員工一致。

一名來自內蒙古的應徵者姬先生，現時仍為大學生，視加入航空業為夢想。被問到會否擔心獲聘後出現溝通問題，他稱不擔心，「因為現在都可以講普通話，我的英語可能並沒有這麼流利，但我也會寫，也會少少粵語」。

今年5月，香港國泰航空在社交平台上，被內地遊客爆料，空服員疑似用歧視性言語對待不會說英語的乘客，並引起多位內地網友關注和響應，國泰航空為此四度公開道歉並聲明整改，三名涉事空服員被解聘，連香港特首李家超也發聲表態，警告類似情況不容再次發生。

國泰航空25日起一連6天首次在深圳舉辦內地人才招聘會，約2000人申請，600人...
國泰航空25日起一連6天首次在深圳舉辦內地人才招聘會，約2000人申請，600人獲邀面試；計畫招聘200至300名空服員。(中通社)

香港 歧視 灣區

上一則

AI換臉騙貸款 主腦等6人落網

下一則

水果商下藥性侵還威脅 警稱證據不足放人 女跳水庫自殺

延伸閱讀

歧視風波後 香港國泰航空首辦「內地」人才招聘會

歧視風波後 香港國泰航空首辦「內地」人才招聘會
核處理水爭議 日籲旅中公民低調 香港壽司店人潮不減

核處理水爭議 日籲旅中公民低調 香港壽司店人潮不減
曾任「首席創意官」…王祖藍離開TVB？ 官網男藝人頁面消失

曾任「首席創意官」…王祖藍離開TVB？ 官網男藝人頁面消失
港人遊日報團數 至少減兩成

港人遊日報團數 至少減兩成

熱門新聞

華為9月新手機可打衛星電話。Getty Images

華為捅破天 9月新手機可打衛星電話

2023-08-24 15:31
據傳中國海軍一艘093型「商級」核潛艦在台海附近發生嚴重意外。(取材自推特)

網傳解放軍093型核潛艦在台海出意外 艦上船員全數罹難

2023-08-22 00:55
庭審現場。（取材自北京市東城法院）

3年一通電話都沒打 單親媽要兒子返還370萬買房錢 法院判決出爐

2023-08-17 02:49
知名主持人崔永元擺攤賣字畫。（視頻截圖）

前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人

2023-08-22 10:30
中國去年12月突然取消清零政策後不久，多個城市極力應對染疫人數激增、藥品短缺，及醫院病房和火葬場人滿為患。圖為北京一間醫院急診室今年1月擠滿等著看病的病人。（Getty Images）

中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡

2023-08-25 08:36
危機入市?華爾街頭銀摩根大通連續增持碧桂園和碧桂園服務股票，分別為逾1.71億股，和1,902.24萬股。路透

摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股

2023-08-18 14:54

超人氣

更多 >
恐怖華人博士生 化學專業針孔放毒害鄰居

恐怖華人博士生 化學專業針孔放毒害鄰居
中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡

中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡
死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差

死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差
中國人在美國大量購買農地？ 實際情況恐非如此

中國人在美國大量購買農地？ 實際情況恐非如此
不滿生活環境差 檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案

不滿生活環境差 檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案