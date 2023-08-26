歧視風波後 國泰首在內地招聘空服 與港同工同酬

為扭轉形象，香港國泰航空首次在深圳舉辦內地人才招聘會，計畫招聘200至300名空服員。(中新社)

自今年5月爆發歧視 風波後，香港 國泰航空公司25日在深圳，舉辦首次內地人才招聘會，吸引來自內蒙古、上海、廣州約600人應徵，此次預計招聘200到300名內地籍空服員；且今年國泰航將首次在內地啟動「見習機師計畫」，接受內地居民申請，是否有助扭轉形象受到關注。

中新社報導，國泰的內地與香港空服員將「同工同酬」，入職後若以70小時飛行數計算，每月薪資大約為1萬7000港元(約2174美元)。在運力恢復後，月薪稅後為2萬港元(約2558美元)。除此之外，成功入職的員工還將享有優惠機票等其他福利。

中新社報導，國泰航空的內地人才招聘會將持續到8月30日，行政總裁林紹波說，隨著香港和內地全面恢復人員往來，內地旅客不斷增多，國泰希望吸納更多優秀內地人才。預計到2025年，內地籍人才總數會達到約4000人，其中包括見習機師、機艙服務員、資訊科技人員、客戶服務員、後勤人員等。

林紹波說，國泰今年首次在內地啟動「見習機師計畫」，也會通過港府的「大灣區 輸入勞工計畫」，從內地招聘地勤人員到香港工作。預計到2025年，國泰來自內地的空服員總數將擴展至1000至2000人，形成香港員工占比第一、內地員工第二，亞洲其他國家第三的人員結構。

報導稱，通過面試後，內地籍乘務員會在香港接受培訓並以香港作為工作基地，薪資待遇與其他員工一致。

一名來自內蒙古的應徵者姬先生，現時仍為大學生，視加入航空業為夢想。被問到會否擔心獲聘後出現溝通問題，他稱不擔心，「因為現在都可以講普通話，我的英語可能並沒有這麼流利，但我也會寫，也會少少粵語」。