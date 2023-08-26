港人盲搶鹽 掃空超市貨架 港府：碘鹽無法抗輻射

香港示意圖。(圖：shutterstock)

日本 前天開始把福島核汙水 排出大海，導致中港澳、南韓民眾搶購碘鹽，以「抗輻射」，香港 超市貨架昨近乎清空，有巿民一次買超過六包鹽，港府則提醒港人不要「盲搶鹽」，指碘鹽無法抗輻射，更可能危害身體。

食物安全中心在社交平台發文表示，近日網上流傳食「碘鹽」可以抗輻射，導致有人瘋搶含碘的食鹽，但這是沒有科學根據的，食鹽不能夠預防輻射對身體造成的損害。

明報報導，屯門兩間超市食鹽貨架近乎清空，只剩小量產地為日本的海鹽和價格較高的岩鹽，其餘食鹽則被搶購一空，有人一次買逾六包外國池鹽。一名市民說，擔心海水受汙染，故要購入未受汙染的海鹽。

屯門時代廣場惠康超市昨午有小量海鹽存貨，半小時後只剩低鈉海鹽和岩鹽。

百佳稱目前食鹽供應穩定，無限購措施，會按需求增加貨量；惠康也表示食鹽存貨充足，貨源穩定，建議顧客按實際需要購買。一田百貨表示，近日食鹽銷量略升，但未見搶購，公司食鹽供應仍穩定，貨量暫仍充足。

環境及生態局引述統計處資料，香港食鹽主要來自內地、馬來西亞及澳洲，日本食鹽只占整體供應不到1％。

食物及環境衛生諮詢委員會主席梁美儀稱，俗稱食鹽的氯化鈉，汙染物在結晶時不會黏附表面，加上售賣前會經晾曬及過濾等多重工序，輻射量不多，市民毋須擔心買到受汙染的食鹽。他強調碘無法防止輻射，進食過多會引致腎臟等問題，提醒市民不要誤信謠言。

香港海鮮聯合總會主席李彩華表示，暫未見鮮魚需求受影響，香港淡水魚以內地供港居多，港府也會嚴謹把關，民眾不須擔心。有魚檔負責人亦稱生意與往日相若。

此外，香港壽司店前照樣排起長隊，證實許多香港人並不擔心日本排放核汙水影響。路透報導，上環一家日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」的門市前，有20多名顧客在營業前即排起隊伍，其中一名22歲客人表示：「對輻射問題沒有很擔心。偶爾外食吃壽司，風險應該不大。」

香港是日本農漁產品外銷的第二大市場，僅次於中國，當地有眾多受歡迎的日式餐廳，日本也是許多香港人最喜愛的度假地點。