我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房貸利率逾7%創22年高點 年輕人買房難

大飯店變大學宿舍？傳聖荷西州大看中聖荷西希爾頓大樓

港人盲搶鹽 掃空超市貨架 港府：碘鹽無法抗輻射

香港新聞組╱香港26日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

日本前天開始把福島核汙水排出大海，導致中港澳、南韓民眾搶購碘鹽，以「抗輻射」，香港超市貨架昨近乎清空，有巿民一次買超過六包鹽，港府則提醒港人不要「盲搶鹽」，指碘鹽無法抗輻射，更可能危害身體。

食物安全中心在社交平台發文表示，近日網上流傳食「碘鹽」可以抗輻射，導致有人瘋搶含碘的食鹽，但這是沒有科學根據的，食鹽不能夠預防輻射對身體造成的損害。

明報報導，屯門兩間超市食鹽貨架近乎清空，只剩小量產地為日本的海鹽和價格較高的岩鹽，其餘食鹽則被搶購一空，有人一次買逾六包外國池鹽。一名市民說，擔心海水受汙染，故要購入未受汙染的海鹽。

屯門時代廣場惠康超市昨午有小量海鹽存貨，半小時後只剩低鈉海鹽和岩鹽。

百佳稱目前食鹽供應穩定，無限購措施，會按需求增加貨量；惠康也表示食鹽存貨充足，貨源穩定，建議顧客按實際需要購買。一田百貨表示，近日食鹽銷量略升，但未見搶購，公司食鹽供應仍穩定，貨量暫仍充足。

環境及生態局引述統計處資料，香港食鹽主要來自內地、馬來西亞及澳洲，日本食鹽只占整體供應不到1％。

食物及環境衛生諮詢委員會主席梁美儀稱，俗稱食鹽的氯化鈉，汙染物在結晶時不會黏附表面，加上售賣前會經晾曬及過濾等多重工序，輻射量不多，市民毋須擔心買到受汙染的食鹽。他強調碘無法防止輻射，進食過多會引致腎臟等問題，提醒市民不要誤信謠言。

香港海鮮聯合總會主席李彩華表示，暫未見鮮魚需求受影響，香港淡水魚以內地供港居多，港府也會嚴謹把關，民眾不須擔心。有魚檔負責人亦稱生意與往日相若。

此外，香港壽司店前照樣排起長隊，證實許多香港人並不擔心日本排放核汙水影響。路透報導，上環一家日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」的門市前，有20多名顧客在營業前即排起隊伍，其中一名22歲客人表示：「對輻射問題沒有很擔心。偶爾外食吃壽司，風險應該不大。」

香港是日本農漁產品外銷的第二大市場，僅次於中國，當地有眾多受歡迎的日式餐廳，日本也是許多香港人最喜愛的度假地點。

香港 日本 核汙水

上一則

四川男公關冒充公務員 「沒錢治病」騙走女友母女160萬

下一則

湖南科長被小三舉報出軌並精神控制 官方：降職處分

延伸閱讀

歧視風波後 香港國泰航空首辦「內地」人才招聘會

歧視風波後 香港國泰航空首辦「內地」人才招聘會
核處理水爭議 日籲旅中公民低調 香港壽司店人潮不減

核處理水爭議 日籲旅中公民低調 香港壽司店人潮不減
港人遊日報團數 至少減兩成

港人遊日報團數 至少減兩成
內地全面禁止進口日水產品 港政團促跟進 港人到日使館抗議

內地全面禁止進口日水產品 港政團促跟進 港人到日使館抗議

熱門新聞

華為9月新手機可打衛星電話。Getty Images

華為捅破天 9月新手機可打衛星電話

2023-08-24 15:31
據傳中國海軍一艘093型「商級」核潛艦在台海附近發生嚴重意外。(取材自推特)

網傳解放軍093型核潛艦在台海出意外 艦上船員全數罹難

2023-08-22 00:55
庭審現場。（取材自北京市東城法院）

3年一通電話都沒打 單親媽要兒子返還370萬買房錢 法院判決出爐

2023-08-17 02:49
知名主持人崔永元擺攤賣字畫。（視頻截圖）

前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人

2023-08-22 10:30
中國去年12月突然取消清零政策後不久，多個城市極力應對染疫人數激增、藥品短缺，及醫院病房和火葬場人滿為患。圖為北京一間醫院急診室今年1月擠滿等著看病的病人。（Getty Images）

中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡

2023-08-25 08:36
危機入市?華爾街頭銀摩根大通連續增持碧桂園和碧桂園服務股票，分別為逾1.71億股，和1,902.24萬股。路透

摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股

2023-08-18 14:54

超人氣

更多 >
恐怖華人博士生 化學專業針孔放毒害鄰居

恐怖華人博士生 化學專業針孔放毒害鄰居
中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡

中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡
死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差

死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差
中國人在美國大量購買農地？ 實際情況恐非如此

中國人在美國大量購買農地？ 實際情況恐非如此
不滿生活環境差 檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案

不滿生活環境差 檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案