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香江觀察／不隨內地全面封殺日貨 香港逕行兩制

香港特派員 李春
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

日本福島核廢水排放，在中國演成抵制日貨風潮，香港人本以為港府會跟隨內地，全面封殺日貨，誰料港府小試「兩制」牛刀，強調科學和港制，有自己的動作但不全面跟風。

過去三年來，香港大變，但近三個月來，對香港角色、定位有了不同聲音。今次日本福島核廢水排放，在內地已演變成一場政治風波、抵制日貨的民間風潮。但在香港，港府今次自有主意，第一步棋是先於內地公布日貨禁令，即禁止日本東京、福島、千葉等十個（都）縣的水產品進口，既然比內地海關公布早一天，就可以不用足其劇本，比如內地禁「食品」，香港是禁「水產品」；內地是日本全境全禁，香港是禁十都縣，相差較大。

內地公布禁令後，建制派政黨即向港府施壓，要求香港跟隨內地，重新擴大禁令。這回港官出乎意料地腰骨硬了，明言內地和香港兩地都有各自制度和管理辦法，均按各自制度和法律法規設計應對措施。港府已按現行機制採取所需措施，保障食物安全和市民健康，對食品安全保障達到相同目的。港府環境及生態局長謝展寰還稱，收緊日本旅遊限制機率不大，估計遊日市民從當地攜帶水產回港並不普遍，暫無意修例收緊禁令。

港府打「兩制」牌應對，也許是面對未來對香港「一國兩制」有重新思索，但也有可能是面對香港的現實，至少香港在吃喝玩樂這方面，有三方面的「哈日」行為，首先是吃，香港人近年特別追捧日本菜，香港日本菜餐廳已多達4000餘家，在銅鑼灣有條「拉麵街」，還有食評家說香港人對新鮮刺身、壽司的鍾愛已近乎瘋狂。全禁日本食品，還會包括新潟米、長野蘋果等，那事就鬧大了。

二是過去數年間，香港的日本食品超市和小食品店越開越多。上世紀80年代香港日資百貨是主流，香港主權移交前後日資撤退，直到近來香港Donki引發的排隊潮，日本食品超商、藥妝店遍地開花。如果開禁，市面會怎樣，還不好估計。

三是港人出名的愛「出埠耍樂」，現在觀光熱度排位據說是「日韓台」。這兩天傳說日本團有點遇冷，那可能是旅行社促銷招數。有旅遊達人說，現在香港人已在訂日本「紅葉團」了，開禁日本全境和食品，有什麼用呢。

香港 日本 核廢水

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