港人遊日報團數 至少減兩成

香港示意圖。(圖：shutterstock)

日本 政府執意傾倒核汙水 不單令日本國內以至全球憂慮食品安全問題，亦對該國旅遊業造成打擊。多間香港 旅行社表示，傾倒核汙水的行為令日本團的報團人數至少減20%，長遠甚至會因日本經濟受影響而減少訪港日本旅客數目。

文匯報報導，香港旅行社東主協會會長葉慶寧昨日透露，排放核汙水消息一出，報團赴日的數字已即時減少30%至50%，「始終可取代日本的旅遊目的地很多，沒必要『拿命搏』。」

「日本是港人熱門旅遊地，香港人很喜歡去日本旅行、食刺身，但始終食品安全最重要。」他認為，即使日本真的能保證數十年排放的核汙水都符合安全標準，但對日本的負面影響會很長遠，對形象、經濟的損失可能十分巨大，「日本經濟本來就不太景氣，這樣下去，去日本旅遊的人愈來愈少，日本經濟會愈來愈差，又導致來香港旅遊的日本客也愈來愈少，對旅遊業是十分不幸的事。」

據報導，東瀛遊執行董事禤國全表示，前日已看到報日本團數字比過往下跌了約20%。但他提到，2011年3·11核輻射事故之後，香港暫停25天去日本團，至4月16日已恢復日本旅行團，數字已回復至平常水平，「所以我相信這次兩至三星期便可回復正常水平，目前赴日旅遊減少只是短期陣痛。」

報導稱，香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，香港人很熱愛去日本旅行，核汙水排海對赴日旅行團還是會有短期心理影響，但相信赴日旅行團數量慢慢會恢復，「去年年底日本已經放出風聲（排放核汙水），負面影響其實已慢慢被市場消化，畢竟影響的是水產安全，去日本旅遊本身不受影響。但港人過去一定會避免吃水產，尤其福島等十都縣的水產，對當地壽司店會有很大影響。」