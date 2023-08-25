港人遊日報團數 至少減兩成
日本政府執意傾倒核汙水不單令日本國內以至全球憂慮食品安全問題，亦對該國旅遊業造成打擊。多間香港旅行社表示，傾倒核汙水的行為令日本團的報團人數至少減20%，長遠甚至會因日本經濟受影響而減少訪港日本旅客數目。
文匯報報導，香港旅行社東主協會會長葉慶寧昨日透露，排放核汙水消息一出，報團赴日的數字已即時減少30%至50%，「始終可取代日本的旅遊目的地很多，沒必要『拿命搏』。」
「日本是港人熱門旅遊地，香港人很喜歡去日本旅行、食刺身，但始終食品安全最重要。」他認為，即使日本真的能保證數十年排放的核汙水都符合安全標準，但對日本的負面影響會很長遠，對形象、經濟的損失可能十分巨大，「日本經濟本來就不太景氣，這樣下去，去日本旅遊的人愈來愈少，日本經濟會愈來愈差，又導致來香港旅遊的日本客也愈來愈少，對旅遊業是十分不幸的事。」
據報導，東瀛遊執行董事禤國全表示，前日已看到報日本團數字比過往下跌了約20%。但他提到，2011年3·11核輻射事故之後，香港暫停25天去日本團，至4月16日已恢復日本旅行團，數字已回復至平常水平，「所以我相信這次兩至三星期便可回復正常水平，目前赴日旅遊減少只是短期陣痛。」
報導稱，香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，香港人很熱愛去日本旅行，核汙水排海對赴日旅行團還是會有短期心理影響，但相信赴日旅行團數量慢慢會恢復，「去年年底日本已經放出風聲（排放核汙水），負面影響其實已慢慢被市場消化，畢竟影響的是水產安全，去日本旅遊本身不受影響。但港人過去一定會避免吃水產，尤其福島等十都縣的水產，對當地壽司店會有很大影響。」
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