港7月出口挫9.1% 短期仍受壓

港府統計處24日公布，香港7月出口按年9.1%，連跌15個月，但跌幅較6月的11.4%收窄，進口跌幅亦收窄至7.9%。（中通社）

港府統計處24日發表對外商品貿易統計數字，顯示7月份香港 整體出口和進口貨值均錄得按年跌幅，分別下跌9.1%和7.9%。內地、美國及歐盟 俱跌，港府料短期表現仍受壓。

香港01報導，繼6月份錄得11.4%的按年跌幅後，7月份商品整體出口貨值為3452億元（港元，下同，約440.2億美元），按年下跌9.1%。同時，繼6月份錄得12.3%的按年跌幅後，7月份商品進口貨值為3751億元，按月下跌7.9%。7月份錄得有形貿易逆差300億元，相等於商品進口貨值的8%。

據報導，今年首7個月的商品整體出口貨值較2022年同期下跌14.6%。同時，商品進口貨值下跌12.5%。首7個月錄得有形貿易逆差2616億元，相等於商品進口貨值的10.3%。

今年7月份與2022年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值下跌11.6%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是菲律賓（跌29.6%）、馬來西亞（跌24.6%）、南韓（跌17.4%）、中國內地（跌15.2%）和日本（跌13.2%）。另一方面，輸往泰國 （升11.5%）的整體出口貨值則錄得升幅。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的大部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是德國（跌22.5%）和美國（跌5.8%）。另一方面，輸往英國（升34.6%）的整體出口貨值則錄得升幅。

同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是南韓（跌30.3%）、越南（跌20.7%）、馬來西亞（跌20.2%）、台灣（跌19.4%）、日本（跌10.4%）和內地（跌4.5%）。另一方面，來自泰國（升11.0%）的進口貨值則錄得升幅。

報導稱，港府發言人表示，7月商品出口貨值按年繼續下跌。輸往內地、美國及歐盟的出口均減少，輸往大部分其他主要亞洲市場的出口錄得不同程度的跌幅。展望未來，外部環境困難，在短期內將會繼續令香港的出口表現受壓；政府會密切留意情況。