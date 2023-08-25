內地全面禁止進口日水產品 港政團促跟進 港人到日使館抗議

一群反對日本傾倒核污水的香港市民24日到日本駐香港總領事館外遊行抗議，譴責日本排放核汙水入海。（中通社）

內地昨起全面暫停進口日本 水產品，香港 環境及生態局回應媒體查詢會否跟隨稱，港府已按現行機制採取所需措施，保障食物安全和市民健康，禁止較高風險10都縣水產品進口及檢測所有日本水產品，對食品安全保障達到相同目的。

明報報導，選委界議員陳凱欣稱，理解港府須平衡食物安全和對社會影響而採取較仁慈手段，惟建議港府與內地聯手，作為兩大進口市場，全面禁止日本水產品入口，令日方「肉痛」。

民建聯食物安全及環境衛生事務發言人何俊賢促請港府與內地保持相對一致的食品進口要求，按國家做法及實際情况調整禁令，以免讓香港成為國家食安風險點。

對於日本一意孤行傾倒核汙水 入海，文匯報報導，香港島各界聯合會和旗下社會關愛事務委員會一行20多人昨日下午到日本駐港總領事館外進行抗議和遞交抗議信，強烈譴責日本排放核汙水到大海的行為，要求對方立刻停止。

報導稱，工聯會對日本排放核汙水表示憤慨和強烈反對，強烈譴責日本政府完全無視國內外的反對聲音和一意孤行的行徑，將嚴重破壞海洋生態環境，影響人類的健康安全，促日本政府立即停止這種違反科學和極端不負責任的行為。