90年3級歷史建築 九華徑曾氏祖屋被夷平 馬英九曾住過

九華徑舊村22號「曾氏祖屋」曾被評為三級歷史建築。(取材自臉書)

現在的香港 只重視發展，很多舊事舊物便無聲無息地消失，最新的例子，就是著名畫家黃永玉曾經住過的九華徑舊村22號。

「香港民物誌」得悉這幢建築被清拆的消息，第一時間到現場看看，發現已變成一片空地，所有歷史痕跡都沒有留下來。明報報導，有村民表示，清拆工程是最近兩三個月開始，整個拆卸工程「好快、不會好吵」。

據報導，古物古蹟 辦事處表示，今年初收到業主申請拆卸，處方曾與業主代表探討保育方案，但業主最終維持拆卸決定。古蹟辦在業主同意下，拆卸前已為該建築拍照及三維掃描，以作紀錄及存檔。

根據土地註冊處文件，目前22號用地（即曾氏祖屋）範圍由KAWAY LIMITED擁有，該公司其中一名董事是長實主席李澤鉅。

報導稱，九華徑是位於美孚與葵涌之間的客家村落，被評為三級歷史建築的曾氏祖屋，是由美國軍艦船員總管曾憲新於1934至1937年間建成。1940年代末至1950年代初，曾有多名左派知識分子和藝術家在該樓居住，例如已故的王任叔、樓適夷及黃永玉等。

根據港大文學院博士周家建的《九華徑舊村及鄰近地區研究》，九華徑舊村的歷史可追溯至300多年前，曾氏族人先祖在1669年（康熙8年）遷海令撤銷時移居該地。研究提到，1949年中華人民共和國成立後，左派人士紛紛回大陸；國民黨 軍官及其支持者則來港避難，包括國民黨第四集團總司令李宗仁的秘書程思遠，他們散居於九華徑新村，台灣前總統馬英九亦曾在此居住。

報導指出，遠東酒店早前對九華徑地區提出改劃住宅，涉及拆除整個舊村部分，發展成近6000伙的大型項目，範圍內有其他私人土地。遠東酒店實業有限公司回覆時澄清，集團對該拆屋事件毫不知情，大宅業權也不屬該集團，未參與或申請任何拆樓許可，故無法干涉或提供直接的回應。遠東酒店稱，集團重視歷史建築和文化遺產的保護，一直遵守相關法規。