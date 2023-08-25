禁日水產 港人拿輻射儀驗魚生 日式餐廳訂位大減
因應日本排放核汙水，港府昨起向日本10個都縣水產品實施禁令，日式百貨超市的水產供應未見異常短缺，其中銅鑼灣DON DON DONKI標明來自東京豐洲市場的魚生仍如常供應，有市民買魚生及急凍水產，自備輻射探測儀量度。
明報報導，市民葉先生昨自備輻射探測儀到銅鑼灣DON DON DONKI測量魚生及急凍水產，確定輻射水平沒超標才把產品放進購物車。他說自福島核事故後已購入探測儀，多年來未試過在測量日本食品時發現有問題，儀器僅曾有對一包韓國紫菜發出警示聲響。他說日後仍會買日本水產，會以儀器探測結果為準，不會特別留意產地。
據報導，香港核學會主席陸炳林認為自備探測儀量度輻射「沒什麼用」，稱核汙水經海水稀釋，即使水產含有輻射亦只屬低劑量，自行測量容易受周邊環境影響，「如果一量到就是好大劑量」，故市民自備探測儀量水產未必有效。
報導稱，銅鑼灣DON DON DONKI大部分魚生標稱每周由豐洲市市場空運到港，凍櫃昨如常供應魚生，產品包裝日期同為8月24日，但擺放了「大部分壽司價格下調」告示，部分豐洲市場急凍水產減價出售。被問相關豐洲市市場海產來貨日期、壽司減價是否與清貨或轉貨源有關，DON DON DONKI未回應。
不少市民昨日仍到日式餐廳午膳。有市民直言「心慌慌」，既想吃日式料理，但又擔心核輻射。有本港日式餐廳負責人表示，涉及有關都縣的水產占餐廳貨源約一成，禁止入口對日常運作影響不大，最大影響是市民信心問題。
香港餐飲聯業協會會董陳強是旗下三間日式餐廳的負責人。他表示，由日本政府宣布排放核污水到大海開始，其餐廳生意已下跌一至兩成，最近跌幅擴大至四至五成，昨晚訂座人數更所剩無幾。
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