禁日水產 港人拿輻射儀驗魚生 日式餐廳訂位大減

香港自8月24日零時起，禁止日本東京等10個都縣的水產品進口。圖為銅鑼灣一家大型日本商品市場內擺放有標注東京豐洲魚市直送的水產品。 （中新社）

因應日本 排放核汙水 ，港府昨起向日本10個都縣水產品實施禁令，日式百貨超市的水產供應未見異常短缺，其中銅鑼灣DON DON DONKI標明來自東京豐洲市場的魚生仍如常供應，有市民買魚生及急凍水產，自備輻射探測儀量度。

明報報導，市民葉先生昨自備輻射探測儀到銅鑼灣DON DON DONKI測量魚生及急凍水產，確定輻射水平沒超標才把產品放進購物車。他說自福島核事故後已購入探測儀，多年來未試過在測量日本食品時發現有問題，儀器僅曾有對一包韓國紫菜發出警示聲響。他說日後仍會買日本水產，會以儀器探測結果為準，不會特別留意產地。

據報導，香港 核學會主席陸炳林認為自備探測儀量度輻射「沒什麼用」，稱核汙水經海水稀釋，即使水產含有輻射亦只屬低劑量，自行測量容易受周邊環境影響，「如果一量到就是好大劑量」，故市民自備探測儀量水產未必有效。

報導稱，銅鑼灣DON DON DONKI大部分魚生標稱每周由豐洲市市場空運到港，凍櫃昨如常供應魚生，產品包裝日期同為8月24日，但擺放了「大部分壽司價格下調」告示，部分豐洲市場急凍水產減價出售。被問相關豐洲市市場海產來貨日期、壽司減價是否與清貨或轉貨源有關，DON DON DONKI未回應。

不少市民昨日仍到日式餐廳午膳。有市民直言「心慌慌」，既想吃日式料理，但又擔心核輻射。有本港日式餐廳負責人表示，涉及有關都縣的水產占餐廳貨源約一成，禁止入口對日常運作影響不大，最大影響是市民信心問題。

香港餐飲聯業協會會董陳強是旗下三間日式餐廳的負責人。他表示，由日本政府宣布排放核污水到大海開始，其餐廳生意已下跌一至兩成，最近跌幅擴大至四至五成，昨晚訂座人數更所剩無幾。