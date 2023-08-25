我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定

禁日水產 港人拿輻射儀驗魚生 日式餐廳訂位大減

香港新聞組／香港25日電
香港自8月24日零時起，禁止日本東京等10個都縣的水產品進口。圖為銅鑼灣一家大型日本商品市場內擺放有標注東京豐洲魚市直送的水產品。 （中新社）
香港自8月24日零時起，禁止日本東京等10個都縣的水產品進口。圖為銅鑼灣一家大型日本商品市場內擺放有標注東京豐洲魚市直送的水產品。 （中新社）

因應日本排放核汙水，港府昨起向日本10個都縣水產品實施禁令，日式百貨超市的水產供應未見異常短缺，其中銅鑼灣DON DON DONKI標明來自東京豐洲市場的魚生仍如常供應，有市民買魚生及急凍水產，自備輻射探測儀量度。

明報報導，市民葉先生昨自備輻射探測儀到銅鑼灣DON DON DONKI測量魚生及急凍水產，確定輻射水平沒超標才把產品放進購物車。他說自福島核事故後已購入探測儀，多年來未試過在測量日本食品時發現有問題，儀器僅曾有對一包韓國紫菜發出警示聲響。他說日後仍會買日本水產，會以儀器探測結果為準，不會特別留意產地。

據報導，香港核學會主席陸炳林認為自備探測儀量度輻射「沒什麼用」，稱核汙水經海水稀釋，即使水產含有輻射亦只屬低劑量，自行測量容易受周邊環境影響，「如果一量到就是好大劑量」，故市民自備探測儀量水產未必有效。

報導稱，銅鑼灣DON DON DONKI大部分魚生標稱每周由豐洲市市場空運到港，凍櫃昨如常供應魚生，產品包裝日期同為8月24日，但擺放了「大部分壽司價格下調」告示，部分豐洲市場急凍水產減價出售。被問相關豐洲市市場海產來貨日期、壽司減價是否與清貨或轉貨源有關，DON DON DONKI未回應。

不少市民昨日仍到日式餐廳午膳。有市民直言「心慌慌」，既想吃日式料理，但又擔心核輻射。有本港日式餐廳負責人表示，涉及有關都縣的水產占餐廳貨源約一成，禁止入口對日常運作影響不大，最大影響是市民信心問題。

香港餐飲聯業協會會董陳強是旗下三間日式餐廳的負責人。他表示，由日本政府宣布排放核污水到大海開始，其餐廳生意已下跌一至兩成，最近跌幅擴大至四至五成，昨晚訂座人數更所剩無幾。

日本 香港 核汙水

上一則

福建倡議「不送彩禮送保險」給岳父母晚年保障

下一則

機票名字錯一個字收100元 官媒：霸王條款，該改改了

延伸閱讀

反制福島核汙水排海 中韓禁日水產進口

反制福島核汙水排海 中韓禁日水產進口
橙縣槍擊案／檢察長史匹澤譴責難以言喻的暴行

橙縣槍擊案／檢察長史匹澤譴責難以言喻的暴行
暫停進口日本水產品 上海日料店刺身點單量翻倍

暫停進口日本水產品 上海日料店刺身點單量翻倍
中國禁日本水產 日相：要求中方立即撤禁令

中國禁日本水產 日相：要求中方立即撤禁令

熱門新聞

庭審現場。（取材自北京市東城法院）

3年一通電話都沒打 單親媽要兒子返還370萬買房錢 法院判決出爐

2023-08-17 02:49
據傳中國海軍一艘093型「商級」核潛艦在台海附近發生嚴重意外。(取材自推特)

網傳解放軍093型核潛艦在台海出意外 艦上船員全數罹難

2023-08-22 00:55
知名主持人崔永元擺攤賣字畫。（視頻截圖）

前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人

2023-08-22 10:30
危機入市?華爾街頭銀摩根大通連續增持碧桂園和碧桂園服務股票，分別為逾1.71億股，和1,902.24萬股。路透

摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股

2023-08-18 14:54
華為9月新手機可打衛星電話。Getty Images

華為捅破天 9月新手機可打衛星電話

2023-08-24 15:31
北大女研究生畢業後留校當食堂阿姨，引發網友關注。(取材自微博)

無編制、無戶口…北大研究生畢業 仍願留校當食堂阿姨

2023-08-19 07:30

超人氣

更多 >
華為捅破天 9月新手機可打衛星電話

華為捅破天 9月新手機可打衛星電話
瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛

瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛
恐影響效力 服這6種藥物別喝咖啡

恐影響效力 服這6種藥物別喝咖啡
川普自首「監獄照」曝光 交保後首發聲：我沒做錯事

川普自首「監獄照」曝光 交保後首發聲：我沒做錯事
紐約爆華裔租客鎚殺命案 母被打死 2幼童重傷

紐約爆華裔租客鎚殺命案 母被打死 2幼童重傷