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香港4大家族兩家參戰餘屋殺至55折 台灣會上演？

記者游智文／即時報導
香港房市示意圖。（記者游智文／攝影）
香港房市示意圖。（記者游智文／攝影）

繼李嘉誠之後，香港四大家族之一的恆基兆業地產也加入破盤戰，宣布旗下九龍灣商辦案「創豪坊」餘屋，以原先售價55折出售，由於降價幅度極大，短時間餘屋已全數清光。

港媒報導，香港四大家族，分別是長實集團李嘉誠、新鴻基地產郭得勝、恆基兆業地產李兆基，以及新世界發展鄭裕彤家族。

韾傳不動產智庫執行長何世昌表示，李嘉誠長江實業新建案祭出7折破壞價後，恆基兆業也跟進，降價潮從住宅案蔓延至商業不動產與中古屋，已對香港房價造成連鎖效應，似乎有加速房價趕底的味道，並成功刺激出久違的買氣。

他表示，類似的降價潮在2016年也曾發生在台灣房市，但目前台灣房市買氣雖下滑，但不至於窒息，不動產逾放比極低、除非有重大外部衝擊，否則新案售價一口氣打到七折出售的情況不易重演。

根據港媒報導，恆地近日宣布，旗下九龍灣商辦案「創豪坊」剩下9個單位餘屋，以總價441.4萬至532.6萬元港幣出售，折合呎價為5,391元至5,841元，比原先售價平均降幅約55％。由於降幅極大，吸引買家搶購，恆地順利離場。

何世昌表示，雖然「創豪坊」是餘屋出清，與長實「親海駅II」是新推的住宅案不同，但因平均降價幅度高達55％，最大的一個單位降幅約為6成，超離譜的讓價幅度讓市場震驚。

他表示，受到長實與恆地連環降價影響，香港中古屋價格也出現崩壞，越來越多中古屋主放棄堅守價格，降價一到二成。從市場上來看，雖然房價降價幅度擴大，但買氣快速回升，顯示買方願意進場摸底承接。

香港 房價

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