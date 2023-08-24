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多團體赴日領館抗議 請岸田喝「核水」

香港新聞組／香港24日電
香港漁民代表23日到日本總領事館外請願，譴責日本政府排放核廢水禍害全球。期間拿出3瓶象徵「核廢水」的清水，倒向放有日本首相岸田文雄肖像的膠桶。(歐新社)
香港漁民代表23日到日本總領事館外請願，譴責日本政府排放核廢水禍害全球。期間拿出3瓶象徵「核廢水」的清水，倒向放有日本首相岸田文雄肖像的膠桶。(歐新社)

日本今日開始將福島第一核電廠核電站核污水排入海洋，民建聯及香港漁民代表昨日到日本駐港總領事館外示威， 民建聯表示，根據東京電力公司早前的報告，在福島第一核電廠核電站港灣捕獲的海魚體內驗出放射性元素銫，嚴重超出當地食用法定標準180倍，但即使當地民眾一樣強烈反對，日本政府仍不斷企圖淡化事件，包括妄論核污水可以飲用，以及排海對人和環境產生的放射性影響可以「忽略不計」云云，是與鄰為敵，禍害全球。

文匯報報導，民建聯要求日本政府必須展現作為國際社會一員的應有責任和擔當，盡快取消相關排放計畫，避免為國際海洋環境帶來不可逆轉的破壞，損害周邊國家和地區人民的福祉。

香港01報導，從事旅遊業、民建聯前東區區議員林心亷稱，旅遊業已接獲取消行程的查詢，預計訪日旅客數目將會下跌，他更對記者說：「為了你、為了你的下一代，不要帶小朋友去（日本）！」

據報導，香港漁民代表昨日亦到日本總領事館外請願，譴責日本政府與國際為敵，排放核廢水禍害全球。他們遞交請願信後，漁民代表拿出3瓶象徵「核廢水」的清水，倒向放有日本首相岸田文雄肖像的膠桶，稱「 很安全給你喝」。

此外香港廣東社團總會、香港福建社團聯會、香港汕尾市同鄉總會等多個同鄉社團亦到日本駐港總領事館外發起抗議行動。香港福建社團聯會批評日本政府寧可增加軍費，也不願意妥善處置核污水，證明日本當局政治凌駕一切。

民建聯8月23日一行20人到日本駐港總領事館請願，抗議日方把福島核廢水排海的做法...
民建聯8月23日一行20人到日本駐港總領事館請願，抗議日方把福島核廢水排海的做法不負責任和極端自私。(歐新社)

日本 香港 岸田文雄

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