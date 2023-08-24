我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普里格津墜機真的死了？ 3種理論試圖解謎

南加橙縣爆大規模槍擊 已知5死6傷

禁日水產生效 回港手信豁免 有人搶吃魚生「最後晚餐」

香港新聞組／香港24日電
港府24日起因應日本排放核污水向日本10個都縣水產品實施禁令，違例者可罰款10萬元及監禁12個月。一名顧客在超市仔細挑選生魚片。(歐新社)
港府24日起因應日本排放核污水向日本10個都縣水產品實施禁令，違例者可罰款10萬元及監禁12個月。一名顧客在超市仔細挑選生魚片。(歐新社)

港府禁止進口日本10個都縣水產品，今天起生效，違例者可罰款10萬港元（約1.27萬美元）及監禁12個月。明報報導，環境及生態局長謝展寰昨表明，禁令只覆蓋商業用途進口產品，市民遊日後帶小量相關產品當手信（伴手禮）回港並不受管制；澳門政府則表示，將嚴格落實在進口、零售等層面加強監測日本進口食品中的放射性物質，並每日公布日本進口食品輻射檢測數據，以保障澳門的食品安全和民眾的健康。

明報報導，香港食環署長楊碧筠稱，昨已就「食物安全命令」刊憲，禁止東京、福島及千葉等10個都縣的水產品進口，今日或之後收獲、製造、加工或包裝的活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存水產、海鹽，以及未經加工或經加工的海藻，一律禁止輸入香港和在港供應。至於其他未被禁入的水產品，食安中心會全面測試輻射水平。

香港同時維持日本若干食品的進口管制措施，即禁止福島的蔬果及奶類飲品等入口；而連同附近4個縣的部分食品，則須附有官方輻射證明書及出口商證明書。

報導指出，被問及水產品定義是否涵蓋海鮮醬料及配料等，食物安全專員黃宏稱，配料及合成食品如蠔油、豉油或魚蛋不受管制；惟經加工及乾製水產如「一夜干」或魚乾則受規管。楊碧筠補充，禁令主要針對「輸入及供應」、涉商業目的行為，若市民從日本買手信回港或免費送贈親友不受限，但代購、協助他人購買或轉售等商業行為則受規管。

文匯報報導，走訪多間日式超市，抽查約十多款來自日本的海產品，發現大多數標籤說明不清晰，一般以「日本產」籠統交代；立法會議員葛珮帆認為，特區政府有必要要求日本商家明確清晰標出食品相關信息，尤其是其原產地，讓市民食得安心。

此外，在日本核污水排海計畫實施前夕，大批香港市民把握最後機會，享用仍未受核污染的日本魚生海鮮，更稱：「這是最後（日本魚生）晚餐！」

還有市民害怕日後食用日本海產影響健康，紛紛囤貨，海味店更出現搶購潮，尤以瑤柱、鮑魚最受歡迎；而早於3個月前已有人囤積「無核污染」的海味，售價也被炒貴一成。

日本 香港 澳門

上一則

寶潔P&G知名洗髮精有蟲卵… 擠1泵50多顆 中網友：看著像蟑螂蛋

下一則

遊客訪峨嵋山賞猴不成 打市民熱線吵要看猴 網：自己照鏡子不行嗎？

延伸閱讀

福島核汙水排海 中國加強監測對海洋輻射環境影響

福島核汙水排海 中國加強監測對海洋輻射環境影響
北韓疑發射彈道飛彈「從沖繩上空飛越」 日本發布警報

北韓疑發射彈道飛彈「從沖繩上空飛越」 日本發布警報
「日本之恥」 福原愛帶走兒子江宏傑無法見 恐涉誘拐罪

「日本之恥」 福原愛帶走兒子江宏傑無法見 恐涉誘拐罪
日本核汙水即將排海 南韓民眾搶鹽、中國相關股票飆漲

日本核汙水即將排海 南韓民眾搶鹽、中國相關股票飆漲

熱門新聞

庭審現場。（取材自北京市東城法院）

3年一通電話都沒打 單親媽要兒子返還370萬買房錢 法院判決出爐

2023-08-17 02:49
據傳中國海軍一艘093型「商級」核潛艦在台海附近發生嚴重意外。(取材自推特)

網傳解放軍093型核潛艦在台海出意外 艦上船員全數罹難

2023-08-22 00:55
知名主持人崔永元擺攤賣字畫。（視頻截圖）

前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人

2023-08-22 10:30
危機入市?華爾街頭銀摩根大通連續增持碧桂園和碧桂園服務股票，分別為逾1.71億股，和1,902.24萬股。路透

摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股

2023-08-18 14:54
刀郎的歌聲滄桑沙啞，歌曲歌詞直白並帶有深沉的情感。（取材自知乎）

刀郎神曲 諷誰？各自解讀

2023-08-16 02:00
北大女研究生畢業後留校當食堂阿姨，引發網友關注。(取材自微博)

無編制、無戶口…北大研究生畢業 仍願留校當食堂阿姨

2023-08-19 07:30

超人氣

更多 >
紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人

紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人
兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡

兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡
年賺20萬卻差點無家可歸 這對夫妻理財的5血淚教訓

年賺20萬卻差點無家可歸 這對夫妻理財的5血淚教訓
3星座城府極深心眼多：摩羯很會算計、這個星座笑裡藏刀

3星座城府極深心眼多：摩羯很會算計、這個星座笑裡藏刀
華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹

華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹