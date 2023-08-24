禁日水產生效 回港手信豁免 有人搶吃魚生「最後晚餐」

港府24日起因應日本排放核污水向日本10個都縣水產品實施禁令，違例者可罰款10萬元及監禁12個月。一名顧客在超市仔細挑選生魚片。(歐新社)

港府禁止進口日本 10個都縣水產品，今天起生效，違例者可罰款10萬港元（約1.27萬美元）及監禁12個月。明報報導，環境及生態局長謝展寰昨表明，禁令只覆蓋商業用途進口產品，市民遊日後帶小量相關產品當手信（伴手禮）回港並不受管制；澳門 政府則表示，將嚴格落實在進口、零售等層面加強監測日本進口食品中的放射性物質，並每日公布日本進口食品輻射檢測數據，以保障澳門的食品安全和民眾的健康。

明報報導，香港 食環署長楊碧筠稱，昨已就「食物安全命令」刊憲，禁止東京、福島及千葉等10個都縣的水產品進口，今日或之後收獲、製造、加工或包裝的活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存水產、海鹽，以及未經加工或經加工的海藻，一律禁止輸入香港和在港供應。至於其他未被禁入的水產品，食安中心會全面測試輻射水平。

香港同時維持日本若干食品的進口管制措施，即禁止福島的蔬果及奶類飲品等入口；而連同附近4個縣的部分食品，則須附有官方輻射證明書及出口商證明書。

報導指出，被問及水產品定義是否涵蓋海鮮醬料及配料等，食物安全專員黃宏稱，配料及合成食品如蠔油、豉油或魚蛋不受管制；惟經加工及乾製水產如「一夜干」或魚乾則受規管。楊碧筠補充，禁令主要針對「輸入及供應」、涉商業目的行為，若市民從日本買手信回港或免費送贈親友不受限，但代購、協助他人購買或轉售等商業行為則受規管。

文匯報報導，走訪多間日式超市，抽查約十多款來自日本的海產品，發現大多數標籤說明不清晰，一般以「日本產」籠統交代；立法會議員葛珮帆認為，特區政府有必要要求日本商家明確清晰標出食品相關信息，尤其是其原產地，讓市民食得安心。

此外，在日本核污水排海計畫實施前夕，大批香港市民把握最後機會，享用仍未受核污染的日本魚生海鮮，更稱：「這是最後（日本魚生）晚餐！」

還有市民害怕日後食用日本海產影響健康，紛紛囤貨，海味店更出現搶購潮，尤以瑤柱、鮑魚最受歡迎；而早於3個月前已有人囤積「無核污染」的海味，售價也被炒貴一成。