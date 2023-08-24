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聯想到黑暴？食店「黃帽工人」塗鴉 被指違國安法遭抹去

香港新聞組／香港24日電
中上環「輝煌快餐店」外牆的塗鴉為頭戴黃色安全帽、正吃麵的地盤工圖案，該店日前在facebook稱該藝術品不涉及任何政治成分。(取材自臉書)
中上環「輝煌快餐店」外牆的塗鴉為頭戴黃色安全帽、正吃麵的地盤工圖案，該店日前在facebook稱該藝術品不涉及任何政治成分。(取材自臉書)

中上環「輝煌快餐店」的外牆一幅存在10多年的塗鴉，畫上戴黃色安全帽、正在吃麵的地盤工，店主稱民政處本月初指塗鴉涉違「港區國安法」，要求簽同意文件並派員塗去畫作，該店感無奈並強調作品不涉政治成分；「奈何本小店無力與強權抗衡，只能夠忍住憤怒同悲痛，眼睜睜看著藝術品消失」，惟帖文文字昨晨已刪除。

明報報導，中西區民政事務處稱今年6月發現塗鴉後聯絡大廈業主立案法團及快餐店負責人，雙方上月同意委託該處處理，本月初安排承辦商清除，惟沒回應曾否稱塗鴉涉違國安法及為何構成違法；並說不時有街坊反映區內有塗鴉「令人聯想到黑暴或港獨」，一旦發現私人物業範圍有塗鴉可能令人有此聯想，會提醒業權人或租戶考慮需否自行處理或委託該處安排承辦商代清理。

據報導，翻查Google街景圖片，發現塗鴉至少早於2011年已出現。新思維主席、立法會議員狄志遠認為，如塗鴉10多年前已存在，當時未發生反修例運動等社會事件，當局不應過分演繹法例，「過分聯想會引起寒蟬效應，是否未來買安全帽都不可以有黃色？」他認為當局應交代有關作品涉違反什麼條文及具體理由，「並非交代單一個案，而是準則問題」。

至於曾否告知快餐店涉事塗鴉涉違國安法、為何構成違反國安法、違反哪條條文等，中西區民政處未有回應。行會成員、資深大律師湯家驊指出，國安法無條文針對藝術品，如作品的展示觸犯國安法，作者或涉及國安法下煽動罪，及「刑事罪行條例」中相關煽動罪行，相關罪行須證明作者有犯罪意圖、作品有煽動犯罪含意方可入罪。

港區國安法 Google

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