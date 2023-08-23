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香港故宮文9月辦三星堆特展 展期至明年1月

香港新聞組／香港23日電
香港故宮將於9月辦三星堆特展，圖為青銅扭頭跪坐人像，屬於中國較少見以真實人物作為模板的銅器。（取材自香港電台）
香港故宮將於9月辦三星堆特展，圖為青銅扭頭跪坐人像，屬於中國較少見以真實人物作為模板的銅器。（取材自香港電台）

香港故宮文化博物館將於9月推出特別展覽「凝視三星堆──四川考古新發現」，將展出過百件展品，展期為9月27日至明年1月8日。

「凝視三星堆」 展覽由香港故宮文化博物館、四川廣漢三星堆博物館和成都金沙遺址博物館主辦，展出120件展品，當中23件為國家一級文物，部分為首度於四川省外展出，屬距今2600至4500年的青銅器、玉器、金器及陶器等珍貴文物，近半數為2020至2022年間最新發掘。

首次在四川省外展出的文物包括，青銅人頭像、青銅神獸、虎頭龍身像、獸面鳳鳥紋玉方座等。屬國家一級文物的就包括，由四川廣漢三星堆博物館借出、於1986年出土的一批青銅器，有戴金面罩人頭像、獸首冠人像、二號神樹底座等。

展覽分4個單元呈現三星堆的藝術世界、城市生活、精神信仰和來龍去脈。香港故宮文化博物館館長吳志華表示，此項展覽意義重大，希望能夠吸引香港市民和中外觀眾參觀展覽，讓大眾深入了解中華五千年文明的孕育過程，統一、包容及和平的特性。

四川省文物考古研究院院長唐飛表示，熱切期待香港市民、海內外遊客能夠走進香港故宮文化博物館，深入了解古蜀文明，擴大中華文化國際影響力，推動文明交流。

「凝視三星堆」展期為9月27日至明年1月8日。9月及10月的門票將於9月1日，早上10時正起公開發售。配合十．一國慶黃金周長假期，博物館將取消10月3日、星期二的休館安排。

博物館 香港 三星

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