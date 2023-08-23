呂世瑜上訴被駁 終院：嚴重國安案最低刑期5年

香港 理工大學生呂世瑜早前承認煽動他人分裂國家罪，原被區域法院法官判囚3年8個月，惟因案件屬「情節嚴重」，故按香港國安法最低刑期改判禁監5年，令呂未能獲得認罪的三分之一減刑。他就此向上訴庭上訴被駁回後，再向特區終審法院上訴，成為首宗針對國安法刑期分級制的終極上訴案。

文匯報報導，特區終院昨日頒下判詞，就國安法量刑條文的涵義和效力作出詮釋，表示本地法律應在國安法條文訂下的量刑框架內運作，而國安法第33條指明的三項減刑情形已是「盡列無遺」，除非此三項減刑情形適用，否則國安法第21條訂明「情節嚴重」的案件，「處5年以上10年以下有期徒刑」罰則屬強制性規定。5位法官遂一致駁回呂世瑜上訴，維持原判。

據報導，上訴人呂世瑜提出的理據稱，國安法第21條沒有訂明5年有期徒刑為最終刑罰的強制性下限，而是界定在情節嚴重的情況下判處監禁刑罰的不同量刑幅度之起點，但不限制法庭因應情況下調刑期的一般酌情權。

上訴方稱，針對危害國家安全的罪行，國安法第33條下可容許量刑法庭從輕處罰或減輕處罰的三種情形並非「盡列無遺」，量刑法庭可繼續運用現行法律認可的因素作為從輕處罰或減輕處罰的法律依據。

報導指出，終院昨日在判詞中對國安法第20、21和33條作了詮釋，包括引用終院在香港特別行政區訴黎智英 案中確立的原則，重申確立國安法條文的詮釋方法。

報導稱，特區終審法院認為，上訴方指稱第21條是釐定量刑起點的說法站不住腳。根據條文原文和英文版本，有關條文「明顯地以強制性的措辭訂明刑罰的性質和刑期」，規定法庭在指定的幅度內判刑，上訴方主張此刑期限制只確立量刑起點，「是賦予文字不能包含的意思」，如果國安法立法目的是容許「情節嚴重」的案件，判處超出刑期下限的判刑，是自相矛盾的解讀。因此，撇除國安法第33條的情形，國安法內訂明的判刑幅度下限必然是具強制性的。

就香港國安法第33條條文的詮譯，該條文指明如被告自動放棄犯罪 、自動投案 、提供重要破案線索或揭發他人罪行，可以從輕處罰、減輕處罰，犯罪較輕的可以免除處罰。

據報導，對上訴方聲稱法庭可使用現時的求情考慮，作從輕或減輕處罰，並就全數刑期扣減三分一刑期，終院不接納此看法，認為國安法第33條的目的毫不含糊，明顯是為犯罪或潛在犯罪者提供誘因，鼓勵他們放棄犯罪、協助當局遏制危害國安活動和促進執法。因此，該條文不能被解讀為容許依賴與該條文之明確目的無關的減刑因素，故駁回其上訴。同時，終院在判詞中還列出判刑的步驟。