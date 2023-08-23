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日10都縣水產24日起禁輸港 超市促銷急凍海鮮 日式食肆傳裁員

香港新聞組／香港23日電
香港黃埔一間日本壽司店22日晚上大排長龍，不少市民擔心日本核污水排海後食物品質受影響，抓緊機會吃日本料理。（中通社）
香港黃埔一間日本壽司店22日晚上大排長龍，不少市民擔心日本核污水排海後食物品質受影響，抓緊機會吃日本料理。（中通社）

日本政府宣布，最快明天起將福島第一核電站超過134萬立方米含放射性物質的核污水排放至太平洋，香港特首李家超昨在社交平台公開批評日方不負責任的行為，環境及生態局隨即宣布，明日起無限期禁止來自東京、千葉等10個都縣的所有鮮活、冷藏及乾貨水產進口香港，包括魚類、海產、海鹽及海藻一律禁止進口。

綜合大公、文匯報報導，特區政府會加強對日本進口食品的檢測，亦會監察香港水域和本地漁獲的輻射水平，並每個工作日公布。李家超昨在社交平台譴責日本政府一意孤行向大海排放核污水，是史無前例、長達30年的大量排放計畫，「不顧對食物安全所造成沒法排除的風險，和難以回復的海洋環境污染及破壞，是不負責任地把自身問題強施於他人身上，我強烈反對。」

針對來自福島的蔬菜、水果及奶類飲品的禁令會繼續維持，來自栃木、千葉、茨城及群馬的食品繼續必須持有輻射證明書才可進口。環境及生態局局長謝展寰強調禁令無預設期限，「須視乎日本的核廢水排放後具體的實際情況是如何，以及日本政府的監察系統又如何。如果我們覺得有信心，真的是安全就可考慮放寬，但現時需要多些資料及證據。」

明報報導，港府昨宣布啟動進口管制，銅鑼灣日式百貨DON DON DONKI大部分魚生均來自東京，包括吞拿魚、海膽、油甘魚等；崇光百貨超市魚生雪櫃則展示食安資訊，稱日本非排放「核廢水」，而是「ALPS處理水」。有日式食肆稱近日生意大跌逾半，減價促銷也留不住顧客；香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，得悉部分食肆要求員工停工，甚至裁員。

高級日式食肆負責人陳強稱，近日生意額下跌五六成，已暫停午市及周日晚市，仍未能止蝕。他稱最大影響是市民欠缺信心，而非入口禁令本身，建議政府加強宣傳教育，令市民明白政府嚴謹把關及核污水實際風險。

網購水果店「水果兄弟」負責人Cyrus稱，該店近七成水果來自日本，包括桃、提子等，本周訂單減少兩三成，不排除因顧客信心降低，預計正式排放後生意額或再跌，正考慮增加進口美國車厘子和布冧、泰國芒果等。

此外，日式超市多款來自日本的食品，包括急凍海鮮、肉類，甚至飲料、白米及即食麵等，一律減價促銷，超市店員透露，日本急凍海鮮昨起減價，認為與福島核污水排放或多或少有關；並指不少超市已盡量減少日本食材的貨存，相信日本水產往後將減少入貨，並會物色其他國家的食材取代。

有市民也坦言，會盡量減少購買來自日本當地食材，「當然有得避就避」，但海產等仍會視乎來源地考慮停買

日本計畫8月24日起，將核污染水排海，香港特區政府宣布將禁10個都縣水產品進口。...
日本計畫8月24日起，將核污染水排海，香港特區政府宣布將禁10個都縣水產品進口。香港作為日本農產及水產的第二大海外市場，食安備受關注。（中通社）

日本 香港 檢測

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