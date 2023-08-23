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搞旺夜經濟 港府倡商場延長營業 中秋後試行各行業力挺

香港新聞組／香港23日電
香港多個政策局正研究夜經濟相關議題，希望能提出搞活夜巿經濟的良方；圖爲中環海濱演唱會吸引不少內地客。（中通社）
香港多個政策局正研究夜經濟相關議題，希望能提出搞活夜巿經濟的良方；圖爲中環海濱演唱會吸引不少內地客。（中通社）

香港經歷三年疫情後，夜生活減少，商場亦較少開放至深夜。綜合大公、文匯報報導，為激活香港夜經濟，據悉財政司副司長黃偉綸將牽頭制訂推動夜市方案，政府初步有意與業界商討延長商場營業時間至晚上10時甚至11時，期望最快下月底中秋節後開始，試行至十一國慶後一段日子，並探討在海濱舉辦活動。

業界對相關舉措大表支持，但前提是要有足夠人手配合，建議政府加快處理零售業「補充勞工優化計畫」。商場管理學會建議，推出夜間公共交通票價優惠措施，增加市民逛夜街吸引力。

香港01報導，華懋集團中環街市總經理鍾詠婷表示，政府已接觸中環街市並商討吸納晚間人流方案，透露將於9月聯同政府合辦國際啤酒節及夜市，預計商場營業時間延長至晚上12時。

香港商場一般在晚上10時打烊，之後市面便顯冷清，為免搞地攤影響附近商舖生意，政府傾向與商場合作推動夜經濟。商場管理學會創會會長、新鴻基地產執行董事馮秀炎表示，十分歡迎政府發展夜經濟的舉措，指新地旗下商場將與商戶商議分批延長營業時間。

新地旗下旗艦商場apm過去亦曾搞「夜市」，但馮秀炎承認目前香港不少商舖提早關門，以致部分商場早早熄燈，香港夜晚不復疫情前熱鬧。她說：「不是沒生意，是請不到人，現在很多店舖是店主一個人打拚，做十幾個鐘頭當然受不了。」馮秀炎呼籲政府盡快多管齊下輸入外勞。

鍾詠婷表示，中環一向是香港夜生活、把酒言歡的象徵，除響應政府刺激本地夜經濟活動外，自身亦一直舉辦不同活動增加商場人流。發言人舉例指，中環街市將於本周五至日（25日至27日）舉辦「中環國際搖滾音樂節」，音樂節邀請了28隊來自澳洲、英國、美國等地樂隊馬拉松式、由中午12時至晚上10時表演，屆時中環街市內的酒吧亦會延長營業時間至晚上12時，期望可吸引世界各地的樂迷參與音樂節。

香港商場管理學會建議商場業界舉辦多樣化的活動，提高夜間消費體驗的吸引力。活動可以包括舉辦節慶主題的表演、特價促銷、美食節等，讓消費者在夜晚享受到更豐富的購物體驗。又建議政府推出夜間公共交通票價優惠措施，例如可設定夜間優惠票價或發放乘車優惠券，降低市民前往商場的交通成本。

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