我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高稅收、沒隱私 好萊塢多位名人搬離加州

「好聲音」醜聞 歌手控最黑2姊妹：不簽約別想晉級

涉違反國安法 8國安通緝港人 警已會見22家人

香港新聞組／香港23日電

警方國安處上月初懸紅通緝涉違反「港區國安法」的8名海外港人，其中包括郭鳳儀。明報報導，國安處人員昨突擊搜查郭在港家人單位，分別帶走及約見郭的大哥郭海東及二哥郭海誠，調查兩人是否仍然與郭鳳儀有任何形式的聯絡或金錢往來。本月初，國安處亦曾帶走郭鳳儀父母問話。

報導指出，警方稱，國家安全處昨帶走一名男子及約見另一名男子調查，涉嫌協助在逃人繼續從事危害國家安全行為。 相關行動仍在進行，不排除有其他執法行動，包括拘捕。警方行動會按實際情况，依法處理。郭海誠昨傍晚離開將軍澳警署時急步跑走，沒回應記者提問。

報導稱，警方國安處上月起陸續帶走8名被通緝者的在港家人協助調查，截至昨日最少曾會見22人，包括羅冠聰父母、兄長、大嫂及被指疑為羅在港代理人余志欣；蒙兆達兄嫂及侄兒；郭榮鏗父母及兄嫂；袁弓夷前妻與4名子女和媳婦；以及郭鳳儀父母及兩兄長。

報導說，警方國安處亦調查「Mee懲罰師」手機應用程式，指涉嫌賺取資金並支援潛逃海外的羅冠聰，從事危害國安活動。警方早前就該案拘捕7名前眾志骨幹成員，另帶走前常委林淳軒等3人助查。

通緝 港區國安法

上一則

香港故宮文9月辦三星堆特展 展期至明年1月

下一則

碧桂園波及49上市公司 多家企業設應對小組

延伸閱讀

懸賞100萬港元 在英港人「有點焦慮」、憂家人遭當局騷擾

懸賞100萬港元 在英港人「有點焦慮」、憂家人遭當局騷擾
袁弓夷長女 從美返港赴婚宴遭查 其他子女在港也被查

袁弓夷長女 從美返港赴婚宴遭查 其他子女在港也被查
袁弓夷長女自美返香港 被國安處帶走

袁弓夷長女自美返香港 被國安處帶走
港警帶走羅冠聰家人：香港懸賞通緝後的第一波「株連抓捕」

港警帶走羅冠聰家人：香港懸賞通緝後的第一波「株連抓捕」

熱門新聞

庭審現場。（取材自北京市東城法院）

3年一通電話都沒打 單親媽要兒子返還370萬買房錢 法院判決出爐

2023-08-17 02:49
據傳中國海軍一艘093型「商級」核潛艦在台海附近發生嚴重意外。(取材自推特)

網傳解放軍093型核潛艦在台海出意外 艦上船員全數罹難

2023-08-22 00:55
知名主持人崔永元擺攤賣字畫。（視頻截圖）

前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人

2023-08-22 10:30
中國國安部披露，雲南一名學校退休幹部計畫從國外購買武器，並在國內招募「敢死隊」，密謀暴力顛覆國家政權。圖為中國國家主席習近平。(新華社)

中國國安部：有學校退休幹部招募敢死隊 密謀顛覆政權

2023-08-15 11:19
危機入市?華爾街頭銀摩根大通連續增持碧桂園和碧桂園服務股票，分別為逾1.71億股，和1,902.24萬股。路透

摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股

2023-08-18 14:54
刀郎的歌聲滄桑沙啞，歌曲歌詞直白並帶有深沉的情感。（取材自知乎）

刀郎神曲 諷誰？各自解讀

2023-08-16 02:00

超人氣

更多 >
夏威夷茂宜島野火滅鎮 唯獨這棟奇蹟之屋沒事 屋主看了秒落淚

夏威夷茂宜島野火滅鎮 唯獨這棟奇蹟之屋沒事 屋主看了秒落淚
前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人

前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人
南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開

南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開
佛州女想給路邊非法小販20元 最後卻被上銬送警局

佛州女想給路邊非法小販20元 最後卻被上銬送警局
沒活動、早餐僅白粥…紐約法拉盛成人護理中心 恐涉白卡詐欺

沒活動、早餐僅白粥…紐約法拉盛成人護理中心 恐涉白卡詐欺