涉違反國安法 8國安通緝港人 警已會見22家人

警方國安處上月初懸紅通緝 涉違反「港區國安法 」的8名海外港人，其中包括郭鳳儀。明報報導，國安處人員昨突擊搜查郭在港家人單位，分別帶走及約見郭的大哥郭海東及二哥郭海誠，調查兩人是否仍然與郭鳳儀有任何形式的聯絡或金錢往來。本月初，國安處亦曾帶走郭鳳儀父母問話。

報導指出，警方稱，國家安全處昨帶走一名男子及約見另一名男子調查，涉嫌協助在逃人繼續從事危害國家安全行為。 相關行動仍在進行，不排除有其他執法行動，包括拘捕。警方行動會按實際情况，依法處理。郭海誠昨傍晚離開將軍澳警署時急步跑走，沒回應記者提問。

報導稱，警方國安處上月起陸續帶走8名被通緝者的在港家人協助調查，截至昨日最少曾會見22人，包括羅冠聰父母、兄長、大嫂及被指疑為羅在港代理人余志欣；蒙兆達兄嫂及侄兒；郭榮鏗父母及兄嫂；袁弓夷前妻與4名子女和媳婦；以及郭鳳儀父母及兩兄長。

報導說，警方國安處亦調查「Mee懲罰師」手機應用程式，指涉嫌賺取資金並支援潛逃海外的羅冠聰，從事危害國安活動。警方早前就該案拘捕7名前眾志骨幹成員，另帶走前常委林淳軒等3人助查。