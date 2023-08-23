我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高稅收、沒隱私 好萊塢多位名人搬離加州

「好聲音」醜聞 歌手控最黑2姊妹：不簽約別想晉級

免費旅團招徠 4港青赴泰運毒 佛牌藏毒值580萬

香港新聞組／香港23日電

近期有販毒集團以「三五成群，朋輩帶領」形式，招募年輕人參加所謂的泰國免費旅行團，實情是安排他們到當地提取毒品，再以蛋糕及佛牌作掩飾藏在行李內偷運回港。警方於本月20日展開代號「絡晴」的反毒品行動，在機場抵港大堂拘捕4人，檢獲約580萬港元（約74萬美元）毒品。全部被捕人士均被扣留調查，今日於西九龍裁判法院提堂。

綜合大公、文匯報報導，毒品調查科發現有本地販毒集團趁疫情緩和及恢復通關後，以免費機票及酒店住宿作招徠，邀請年輕人參與兩日一夜旅行團，直接從泰國毒販手上獲得毒品。團友將毒品包裝為五花八門、看似是正常貨品，將毒品收藏在行李內，以託運方式帶回香港分拆出售。

警方經情報分析和深入調查後展開執法行動，在機場抵港大堂截查兩男兩女，年齡介乎22至34歲，包括1名28歲主腦。警員在機場海關協助下，從行李箱內的大量泰式小蛋糕和泰國佛牌裝飾中，檢獲約5公斤懷疑可卡因及2公斤懷疑海洛英，市值共約580萬元，遂以「販運危險藥物」罪將4人拘捕。

毒品調查科高級督察朱紹麟指，調查顯示4名被捕人士分工仔細，有人擔當招募者籌組毒品旅行團，有人負責運送毒品返港，有人則負責安排機票和酒店住宿。朱紹麟續指，部分被捕人士屬朋友關係，且知道正在販毒，事成後可獲得2000港元（約255美元）報酬。警方正調查是否有其他人「組團」前往其他國家及地區，或攜帶其他類型毒品回港。

過往香港曾發生多宗旅行團帶毒案，包括2018年12月17日，兩名21及23歲男子參與一個馬爾代夫的免費四天旅行團，從馬爾代夫搭機返港時，警方在其行李篋暗格搜獲7公斤可卡因，總值800萬元，一名同行操控運毒的21歲女子亦被捕。

毒品 泰國 香港

上一則

碧桂園波及49上市公司 多家企業設應對小組

下一則

呂世瑜上訴被駁 終院：嚴重國安案最低刑期5年

延伸閱讀

快閃搶劫南加珠寶店 2嫌被捕3在逃

快閃搶劫南加珠寶店 2嫌被捕3在逃
收回扣 澤西市公寓物業經理、大樓看管人被捕

收回扣 澤西市公寓物業經理、大樓看管人被捕
上億毒品藏汽車傳動軸 7嫌泰國落網

上億毒品藏汽車傳動軸 7嫌泰國落網
「卡痛」像抹茶 高雄港攔截轉運美179公噸毒品

「卡痛」像抹茶 高雄港攔截轉運美179公噸毒品

熱門新聞

庭審現場。（取材自北京市東城法院）

3年一通電話都沒打 單親媽要兒子返還370萬買房錢 法院判決出爐

2023-08-17 02:49
據傳中國海軍一艘093型「商級」核潛艦在台海附近發生嚴重意外。(取材自推特)

網傳解放軍093型核潛艦在台海出意外 艦上船員全數罹難

2023-08-22 00:55
知名主持人崔永元擺攤賣字畫。（視頻截圖）

前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人

2023-08-22 10:30
中國國安部披露，雲南一名學校退休幹部計畫從國外購買武器，並在國內招募「敢死隊」，密謀暴力顛覆國家政權。圖為中國國家主席習近平。(新華社)

中國國安部：有學校退休幹部招募敢死隊 密謀顛覆政權

2023-08-15 11:19
危機入市?華爾街頭銀摩根大通連續增持碧桂園和碧桂園服務股票，分別為逾1.71億股，和1,902.24萬股。路透

摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股

2023-08-18 14:54
刀郎的歌聲滄桑沙啞，歌曲歌詞直白並帶有深沉的情感。（取材自知乎）

刀郎神曲 諷誰？各自解讀

2023-08-16 02:00

超人氣

更多 >
夏威夷茂宜島野火滅鎮 唯獨這棟奇蹟之屋沒事 屋主看了秒落淚

夏威夷茂宜島野火滅鎮 唯獨這棟奇蹟之屋沒事 屋主看了秒落淚
前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人

前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人
南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開

南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開
佛州女想給路邊非法小販20元 最後卻被上銬送警局

佛州女想給路邊非法小販20元 最後卻被上銬送警局
沒活動、早餐僅白粥…紐約法拉盛成人護理中心 恐涉白卡詐欺

沒活動、早餐僅白粥…紐約法拉盛成人護理中心 恐涉白卡詐欺