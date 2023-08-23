免費旅團招徠 4港青赴泰運毒 佛牌藏毒值580萬

近期有販毒集團以「三五成群，朋輩帶領」形式，招募年輕人參加所謂的泰國 免費旅行團，實情是安排他們到當地提取毒品 ，再以蛋糕及佛牌作掩飾藏在行李內偷運回港。警方於本月20日展開代號「絡晴」的反毒品行動，在機場抵港大堂拘捕4人，檢獲約580萬港元（約74萬美元）毒品。全部被捕人士均被扣留調查，今日於西九龍裁判法院提堂。

綜合大公、文匯報報導，毒品調查科發現有本地販毒集團趁疫情緩和及恢復通關後，以免費機票及酒店住宿作招徠，邀請年輕人參與兩日一夜旅行團，直接從泰國毒販手上獲得毒品。團友將毒品包裝為五花八門、看似是正常貨品，將毒品收藏在行李內，以託運方式帶回香港 分拆出售。

警方經情報分析和深入調查後展開執法行動，在機場抵港大堂截查兩男兩女，年齡介乎22至34歲，包括1名28歲主腦。警員在機場海關協助下，從行李箱內的大量泰式小蛋糕和泰國佛牌裝飾中，檢獲約5公斤懷疑可卡因及2公斤懷疑海洛英，市值共約580萬元，遂以「販運危險藥物」罪將4人拘捕。

毒品調查科高級督察朱紹麟指，調查顯示4名被捕人士分工仔細，有人擔當招募者籌組毒品旅行團，有人負責運送毒品返港，有人則負責安排機票和酒店住宿。朱紹麟續指，部分被捕人士屬朋友關係，且知道正在販毒，事成後可獲得2000港元（約255美元）報酬。警方正調查是否有其他人「組團」前往其他國家及地區，或攜帶其他類型毒品回港。

過往香港曾發生多宗旅行團帶毒案，包括2018年12月17日，兩名21及23歲男子參與一個馬爾代夫的免費四天旅行團，從馬爾代夫搭機返港時，警方在其行李篋暗格搜獲7公斤可卡因，總值800萬元，一名同行操控運毒的21歲女子亦被捕。