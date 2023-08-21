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香港餐廳不能付現金？台女星被店家高姿態拒絕

不顧日本漁民反對 福島核汙水確定24日起排海

日本核汙水即將排海 香港恐有半數日式餐廳將關門

中國新聞組／即時報導
日本即將啟動核汙水排放入海作業，恐對陸港日式餐廳造成衝擊。（路透）
日本即將啟動核汙水排放入海作業，恐對陸港日式餐廳造成衝擊。（路透）

據共同社報導，日本首相岸田文雄22日宣布，將於24日啟動東京電力福島第一核電站處理水排放入海作業。港媒指出，香港約4,000家日式餐廳，未來半年恐有三分一至一半將因此關門。

在香港擁有3家日式餐廳的香港餐飲聯業協會會董陳強告訴星島日報，自日本將排放核汙水的消息傳出後，餐廳生意就下跌一半，他曾考慮自行購置檢測器材，檢測日本食材並公開檢測結果，挽回顧客信心。

陳強稱，由於餐廳生意至今沒有起色，只能在部分時段休業節省成本。有客人表示，對獲准進口的日本食品放心，但現階段仍會避免吃日本水產，這讓他打消購置檢測器材的念頭。

陳強表示，已向香港立法會飲食界議員反映此事，業界希望港府向符合安全標準的水產頒發證書，但短期內即使有證書，多數消費者仍抱觀望心態。他呼籲港府參考防疫抗疫基金，為受影響日式餐廳提供補貼。

但他預期，料未來半年香港恐有三分一至一半的日式餐廳倒閉。他自己的3家日式餐廳，若生意在一、兩個月內仍沒有起色，就會選擇結業。

中國第一財經早前也曾報導，在傳出日本將把核汙水排放入海後，已有日本料理店老闆決定將店鋪轉讓。

報導並指出，由於中國海關早前已宣布，將禁止進口日本福島等十個縣（都）食品，對來自日本其他地區的食品特別是水產品實施100%查驗。過去，日本的海鮮從捕撈到送至中國的餐廳，只需2-3天，但受此影響，現在時間至少將被延遲5倍，這對講究食材新鮮的日料店來說，等於是難以再引進日本的海鮮。

日本 香港 檢測

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