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台星謝忻遊港吃漢堡 付現遭拒須向路人求助 店家道歉

香港新聞組／香港22日電
台灣女星謝忻日前在尖沙咀海港城漢堡店用膳，當時她身上只有港幣現金，但店家只接受電子支付，事件引起熱烈討論。（取材自臉書）
台灣女星謝忻日前在尖沙咀海港城漢堡店用膳，當時她身上只有港幣現金，但店家只接受電子支付，事件引起熱烈討論。（取材自臉書）

台灣女星謝忻早前到港旅遊，其中一站專程到曾入選全球最佳漢堡名單的海港城Honbo用餐，結帳時卻被店員拒收現金，她身上當時只有港幣現金，須向路人求助，事件引發網民討論。

綜合香港01等港媒表示，有網友認為，現金是香港法定貨幣，店家無權拒收，而店家面對網友詢問，仍態度高傲，表示「因為現在是21世紀」，徹底讓網民炸鍋，揚言要抵制店家，店家也發文道歉，表示因為疫情，去年11月開始拒收現金，對小編用詞不當相當抱歉。

Honbo店員21日回應表示，不收現金除因顧慮新冠疫情，亦指為環保目的，歐洲多國亦已實行無現金支付，該店有99%食客都有電子支付工具，只有1%食客沒有，如顧客沒有電子支付，也會收現金，只是未必有足夠零錢找換或用信用卡代付款。

有市民特地來餐廳「八卦」一下，認為沒現金支付不方便：「譬如你自己去外國旅行，你都會有少少外幣在身上。」有市民表示支付方式需要有彈性，不應「一刀切」，相信不同人有不同付款方式的需要。

Honbo漢堡店門外張貼了兩張英文告示，表示只接受電子支付，店員表示，之後會提供中文版本的告示。她指如客人沒有電子支付，餐廳亦用信用卡代為支付，不過每日及每月有99%食客都有電子支付工具，只有1%客人沒有，旅客如不清楚，都會提醒餐廳的付款方式。她強調，餐廳歡迎任何國家旅客來，不過店員的普通話能力有限，只能說些簡單句子。

消費者委員會表示，店家若希望全面推行電子支付，應向消費者事先述明，例如在菜單、餐廳出入口清晰標示，或由店員向消費者明確解釋。

金管局曾表示，推動電子支付不應只是「盲目追求無現金化」，必須充分考慮各項因素，如使用者的需要、選擇、社會文化背景和使用習慣等。 

疫情 信用卡 香港

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