香港高教界首枚衛星 科技大學25日發射

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 科技大學將於25日與內地商業遙感衛星公司合作，在甘肅酒泉衛星發射中心發射一顆多光譜光學衛星，這將是香港高等院校發射的首枚衛星。科大表示，衛星發射只是第一步，未來目標是構建遙感衛星星座計畫 ，以監測與全球環境、災害及可持續發展相關的遙感數據。

大公報報導，該顆衛星命名為「香港科大─雄彬一號」，主要用於科研用途。衛星所拍攝的遙感影像解像度達0.5米，成像幅寬逾150公里，是目前公用歐洲太空 總署哨兵二號光學衛星解像度的20倍，幅寬亦與美國最新一代陸地衛星相近，屬民用衛星類別中最高規格。

科大首先會利用衛星所提供的遙感數據，建立一個覆蓋全港斜坡，用於監測地表情況，以及模擬和展示山泥傾瀉災害過程和社會臨災反應的數碼孿生系統，以協助提升社會災害應變協調及決策管理。而今次與科大合作的內地機構是長光衛星。

遙感技術是透過高空或太空收集來自地球表層的電磁輻射訊息，並將之處理和成像、以判認地球環境及資源的一種前沿技術。

科大校長葉玉如表示，學校一直鼓勵研究人員參與探索性強及具社會影響力的前沿研究項目，並積極與業界合作，把研究成果應用於解決自然災害或氣候暖化等全球挑戰。航天事業為國家整體發展戰略的一個重要部分，科大與長光衛星的合作，對推動香港與內地的航天事業具有重大意義。科大將充分利用科研實力，與業界共同推動國家於航天航空領域的產學研發展，為建設航天強國和實現國家雙碳目標作出貢獻。

促成整個項目的科大副校長（大學拓展）汪揚教授表示，這次衛星發射只是科大宏大計畫的第一步，未來目標是構建一個全面的遙感衛星星座計畫 ，通過開發先進的多模態空間遙感技術，包括新型的碳監測遙感技術和相關的資料分析技術與工具，使星座具有全面和強大的感知功能，以應對各種場景，從災害應急管理，到智慧城市發展，以至可持續資源管理，為大灣區 以及各地人民提供服務。

是次衛星發射獲葉志雄及葉吳彬彬伉儷慷慨支持，科大把衛星命名為「香港科大─雄彬一號」。