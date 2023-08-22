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香港美食節吸近48萬人次 人均消費上升8%

香港新聞組／香港22日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

「10蚊（元）一包曲奇」、「100蚊六包意粉」、「250蚊鮑魚買一送一」，一連5天在灣仔會展舉行的美食博覽昨閉幕，不少參展商推出減價促銷快閃優惠「要錢不要貨」，吸引大批市民及旅客到場搶購便宜貨。

大公、文匯報報導，今屆可謂「丁財兩旺」，主辦方貿發局表示聯同美食博覽在內的5個展覽，共吸引近48萬人次入場，多過去年的逾43萬人次。另外，受訪入場者的人均消費額約1500港元（約191.4美元），較去年上升超過8%。有參展商表示，生意額按年上升約三成，恢復試食吸引大批顧客品嘗後購買。

美食博覽昨來到最後一日，大批人流映入眼簾，不少市民或旅客帶備車仔或行李箱搶購筍貨，大多數兒童手上都手拿雪糕、冰糖葫蘆、魚蛋等美食細細品味，個別攤位前排滿結賬人龍，現場通道不時阻塞，不少人停下腳步試食或選購貨品。

安記海味的攤位前，有數名職員不斷用擴音器向市民推銷快閃優惠，攤位上張貼「鮑魚買3送3」、「經典皇鮑車688元1套」字眼的促銷廣告。安記海味董事總經理潘權輝表示，今屆展覽的入場人流較上年增多，而且最後一天銷情最熾熱，昨日入場市民的消費力較前幾日強勁，「最估唔到係最後一日反而有不少人買大罐裝鮑魚、花膠等價值上千元的貴價產品。」

潘權輝表示，展期初段的入場顧客大部分購買幾十元的現場即食產品，公司臨時應對推出不少快閃優惠及筍貨套裝，再加上近期很多商會頻繁舉辦不同主題的展銷活動，對現場銷售形成一定壓力，因此雖然賣出不少產品，但估計純利削減，他笑言：「無所謂，就當係幫安記海味賣廣告，讓市民買得開心就好。」

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