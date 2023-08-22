香港集體回憶 「富豪雪糕車」逆市獨旺成打卡熱點

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 全面恢復通關後，旅客訪港人數不似預期，加上港人北上消費成潮，近期有不少食肆相繼結業，更不乏連鎖集團和傳統老店。然而，在香港有逾半世紀歷史的富豪雪糕車，在「小紅書 」打卡熱潮吹捧下，卻在逆流中獨家跑出成「贏家」，成內地旅客打卡熱點，讓不少港人都意想不到。

香港01報導，「富豪雪糕」原名為「Mister Softee」，於1956年由美國Conway兄弟創立，香港的特許經營權則於1970年由香港人何敬源和米商唐學元等取得，並從英國訂購第一部雪糕車來港，在沙田火炭設廠至今。2010年初，美國公司收回香港特許經營權，「富豪雪糕」便由「Mister Softee」改為「Mobile Softee」。

富有香港情懷和特色的「富豪雪糕車」在香港走過半世紀，其白色車身、藍色車頂和紅色車頭，播放著《藍色多瑙河》招牌「洗腦」音樂，車身寫上「每日新鮮為你製造」的標語，成為不少香港人的集體經歷。它沒有鋪租壓力，自香港與內地全面通關以來，長駐旅遊區的「富豪雪糕車」幾乎每天大排長龍，逆市獨旺。

據了解，「富豪雪糕車」在1970年代向當時市政局取得16個流動雪糕車經營牌照，由於一部雪糕車成本極高達20萬港元（約2.5萬美元），並沒有其他公司加入行列；加上港府自1978年起停發小販牌照，時至今日「富豪雪糕」在香港仍是獨家生意。

由於有關牌照不得轉讓、繼承或轉至其他車輛，現時剩下14個牌照，亦即是14部雪糕車，除了3部長駐在指定旅遊區，其餘雪糕車在全港遊走，只出售四種產品，至今沒大改變。