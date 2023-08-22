我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴菲特3萬元買房 65年後漲到144萬元

網傳解放軍093型核潛艦在台海出意外 官兵全數罹難

香港集體回憶 「富豪雪糕車」逆市獨旺成打卡熱點

香港新聞組／香港22日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港全面恢復通關後，旅客訪港人數不似預期，加上港人北上消費成潮，近期有不少食肆相繼結業，更不乏連鎖集團和傳統老店。然而，在香港有逾半世紀歷史的富豪雪糕車，在「小紅書」打卡熱潮吹捧下，卻在逆流中獨家跑出成「贏家」，成內地旅客打卡熱點，讓不少港人都意想不到。

香港01報導，「富豪雪糕」原名為「Mister Softee」，於1956年由美國Conway兄弟創立，香港的特許經營權則於1970年由香港人何敬源和米商唐學元等取得，並從英國訂購第一部雪糕車來港，在沙田火炭設廠至今。2010年初，美國公司收回香港特許經營權，「富豪雪糕」便由「Mister Softee」改為「Mobile Softee」。

富有香港情懷和特色的「富豪雪糕車」在香港走過半世紀，其白色車身、藍色車頂和紅色車頭，播放著《藍色多瑙河》招牌「洗腦」音樂，車身寫上「每日新鮮為你製造」的標語，成為不少香港人的集體經歷。它沒有鋪租壓力，自香港與內地全面通關以來，長駐旅遊區的「富豪雪糕車」幾乎每天大排長龍，逆市獨旺。

據了解，「富豪雪糕車」在1970年代向當時市政局取得16個流動雪糕車經營牌照，由於一部雪糕車成本極高達20萬港元（約2.5萬美元），並沒有其他公司加入行列；加上港府自1978年起停發小販牌照，時至今日「富豪雪糕」在香港仍是獨家生意。

由於有關牌照不得轉讓、繼承或轉至其他車輛，現時剩下14個牌照，亦即是14部雪糕車，除了3部長駐在指定旅遊區，其餘雪糕車在全港遊走，只出售四種產品，至今沒大改變。

香港 小紅書

上一則

漲幅高達87% 上海新能源車主吐槽：充電貴、服務費漲價

下一則

漂流船翻不管？ 山東官員家屬與景區員工爭執 連潑3杯熱水

延伸閱讀

向佐、郭碧婷七夕曬恩愛 兒子罕見亮相「像混血兒」

向佐、郭碧婷七夕曬恩愛 兒子罕見亮相「像混血兒」
中國宣布暫停台灣芒果輸入 屏東、台東縣府和農民這樣說…

中國宣布暫停台灣芒果輸入 屏東、台東縣府和農民這樣說…
消息人士：英國外相月底訪問中國

消息人士：英國外相月底訪問中國
一個充滿愛的音樂會

一個充滿愛的音樂會

熱門新聞

庭審現場。（取材自北京市東城法院）

3年一通電話都沒打 單親媽要兒子返還370萬買房錢 法院判決出爐

2023-08-17 02:49
京東創辦人劉強東與妻子章澤天。(取材自Instagram)

劉強東夫婦移民美國、買億元豪宅？京東這樣說

2023-08-14 10:59
中國國安部披露，雲南一名學校退休幹部計畫從國外購買武器，並在國內招募「敢死隊」，密謀暴力顛覆國家政權。圖為中國國家主席習近平。(新華社)

中國國安部：有學校退休幹部招募敢死隊 密謀顛覆政權

2023-08-15 11:19
危機入市?華爾街頭銀摩根大通連續增持碧桂園和碧桂園服務股票，分別為逾1.71億股，和1,902.24萬股。路透

摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股

2023-08-18 14:54
刀郎的歌聲滄桑沙啞，歌曲歌詞直白並帶有深沉的情感。（取材自知乎）

刀郎神曲 諷誰？各自解讀

2023-08-16 02:00
北大女研究生畢業後留校當食堂阿姨，引發網友關注。(取材自微博)

無編制、無戶口…北大研究生畢業 仍願留校當食堂阿姨

2023-08-19 07:30

超人氣

更多 >
閉眼「一切交給上帝」 新州女在曼哈頓闖紅燈撞7人

閉眼「一切交給上帝」 新州女在曼哈頓闖紅燈撞7人
6.8萬買「好聲音」導師轉身？潘瑋柏「椅子自動轉」網炸鍋

6.8萬買「好聲音」導師轉身？潘瑋柏「椅子自動轉」網炸鍋
延長使用壽命 清潔廚刀別犯三錯誤

延長使用壽命 清潔廚刀別犯三錯誤
爆私生子傳聞後首同框 梁朝偉、劉嘉玲台下零交流？

爆私生子傳聞後首同框 梁朝偉、劉嘉玲台下零交流？
華人家政阿姨好勵志 來美11年後創業 月入過萬

華人家政阿姨好勵志 來美11年後創業 月入過萬