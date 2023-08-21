我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西雅圖南部水煙店槍案3死6傷 搜出至少5把槍

庫克也對她感興趣 灣區台裔高中生王雅宣開發心理協助網站奪大獎

調查：僅15%港長者疫下常與子女聯絡 孤獨感很嚴重

香港新聞組／香港21日電
社區組織協會進行研究調查，發現疫情期間，基層長者缺乏子女支援，當中只有15%受訪基層長者表示與子女經常聯絡。圖為香港老人家到公園乘涼避暑。（中新社資料照片）
社區組織協會進行研究調查，發現疫情期間，基層長者缺乏子女支援，當中只有15%受訪基層長者表示與子女經常聯絡。圖為香港老人家到公園乘涼避暑。（中新社資料照片）

香港正面臨人口急劇老化的問題，港府提出「精準扶貧」策略，並識別三大群組需針對性支援，其中以獨居長者及雙老家庭構成的「長者戶」人數最多，占逾55萬人。香港社區組織協會昨日公布一項研究顯示，疫情間基層長者缺乏子女支援，當中只有15%受訪基層長者經常與子女聯絡，另僅得8%受訪者經常從子女獲得情感支援。

綜合文匯報、明報報導，社協建議港府於長者中心恒常設立「數碼大使」，推動數碼共融，並為長者提供適切支援；而為協助較隱蔽及有複雜醫療需要的「長者戶」，則需以外展及個案管理模式提供社區基層醫療服務。社協亦促請港府發展社區保母服務，及從精神角度出發，關注長者需要。

社協聯同香港老人權益聯盟與香港中文大學社會工作學系合作，於去年7月至今年1月間成功與162名基層長者戶訪談，發現受訪長者孤獨量平均分為9.2分（高於8分即屬嚴重程度的孤獨感），部分受訪者出現情緒困擾狀況，當中焦慮狀況的比率較普通居港人士高一半以上。

整體而言，出現抑鬱、焦慮及壓力的受訪者比率介乎48.3%至60.5%。社協亦獲基金資助，於去年7月至今年10月進行基層獨居及雙老長者支援計畫，調查發現如長者有參與該計畫並獲得支援與關懷，其孤獨感較非計畫參加者明顯較低。

中文大學社工學系助理教授崔佳良指出，雖然有使用智能電話長者比例近年顯著上升，但研究發現逾90%受訪長者在疫情間使用智能電話時感到困難，且欠缺數碼支援，反映他們的數碼需要已由量性轉為質性。

研究亦發現85.2%受訪者患有慢性病，較全港長者的75%高；逾30%至40%受訪者亦在獲得疫苗接種的資訊、確診或懷疑確診下的支援上出現困難。

社協幹事廖智皓表示，雖然社會現正走向復常的道路，惟過去的社交隔離措施已令部分長者養成隱蔽習慣。他建議於各區設立「長者社區保母」，以加強對體弱獨居及雙老家庭的支援。

香港 疫情 疫苗

上一則

香港財爺：航空業明年復甦 人手待補

下一則

英媒：中國躲制裁 供俄羅斯軍機、關鍵金屬

延伸閱讀

華社罪案多 PSP民間巡邏拓展至貝賽、新鮮草原

華社罪案多 PSP民間巡邏拓展至貝賽、新鮮草原
亞平會返校日 免費發逾400書包

亞平會返校日 免費發逾400書包
歐盟2022香港報告：一國兩制瓦解 外企撤離 中企增加

歐盟2022香港報告：一國兩制瓦解 外企撤離 中企增加
香江觀察／晴報停刊 港媒20年來巨變縮影

香江觀察／晴報停刊 港媒20年來巨變縮影

熱門新聞

庭審現場。（取材自北京市東城法院）

3年一通電話都沒打 單親媽要兒子返還370萬買房錢 法院判決出爐

2023-08-17 02:49
京東創辦人劉強東與妻子章澤天。(取材自Instagram)

劉強東夫婦移民美國、買億元豪宅？京東這樣說

2023-08-14 10:59
中國國安部披露，雲南一名學校退休幹部計畫從國外購買武器，並在國內招募「敢死隊」，密謀暴力顛覆國家政權。圖為中國國家主席習近平。(新華社)

中國國安部：有學校退休幹部招募敢死隊 密謀顛覆政權

2023-08-15 11:19
遊客在上海外灘觀光平台上遊覽。（新華社）

又貴又麻煩？ 新加坡媒體：外國人遊中國大減

2023-08-13 02:30
碧桂園董事局主席楊惠妍發文致歉。（網路照片）

碧桂園爆雷 股價跌成仙股 前女首富楊惠妍致歉

2023-08-13 11:20
危機入市?華爾街頭銀摩根大通連續增持碧桂園和碧桂園服務股票，分別為逾1.71億股，和1,902.24萬股。路透

摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股

2023-08-18 14:54

超人氣

更多 >
李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西
颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心

颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心
超額儲蓄將耗盡 美經濟算總帳時間快到了

超額儲蓄將耗盡 美經濟算總帳時間快到了
前女醫藥代表 5年陪睡逾百客戶 見領導備避孕藥

前女醫藥代表 5年陪睡逾百客戶 見領導備避孕藥