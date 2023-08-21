調查：僅15%港長者疫下常與子女聯絡 孤獨感很嚴重

社區組織協會進行研究調查，發現疫情期間，基層長者缺乏子女支援，當中只有15%受訪基層長者表示與子女經常聯絡。圖為香港老人家到公園乘涼避暑。（中新社資料照片）

香港 正面臨人口急劇老化的問題，港府提出「精準扶貧」策略，並識別三大群組需針對性支援，其中以獨居長者及雙老家庭構成的「長者戶」人數最多，占逾55萬人。香港社區組織協會昨日公布一項研究顯示，疫情 間基層長者缺乏子女支援，當中只有15%受訪基層長者經常與子女聯絡，另僅得8%受訪者經常從子女獲得情感支援。

綜合文匯報、明報報導，社協建議港府於長者中心恒常設立「數碼大使」，推動數碼共融，並為長者提供適切支援；而為協助較隱蔽及有複雜醫療需要的「長者戶」，則需以外展及個案管理模式提供社區基層醫療服務。社協亦促請港府發展社區保母服務，及從精神角度出發，關注長者需要。

社協聯同香港老人權益聯盟與香港中文大學社會工作學系合作，於去年7月至今年1月間成功與162名基層長者戶訪談，發現受訪長者孤獨量平均分為9.2分（高於8分即屬嚴重程度的孤獨感），部分受訪者出現情緒困擾狀況，當中焦慮狀況的比率較普通居港人士高一半以上。

整體而言，出現抑鬱、焦慮及壓力的受訪者比率介乎48.3%至60.5%。社協亦獲基金資助，於去年7月至今年10月進行基層獨居及雙老長者支援計畫，調查發現如長者有參與該計畫並獲得支援與關懷，其孤獨感較非計畫參加者明顯較低。

中文大學社工學系助理教授崔佳良指出，雖然有使用智能電話長者比例近年顯著上升，但研究發現逾90%受訪長者在疫情間使用智能電話時感到困難，且欠缺數碼支援，反映他們的數碼需要已由量性轉為質性。

研究亦發現85.2%受訪者患有慢性病，較全港長者的75%高；逾30%至40%受訪者亦在獲得疫苗 接種的資訊、確診或懷疑確診下的支援上出現困難。

社協幹事廖智皓表示，雖然社會現正走向復常的道路，惟過去的社交隔離措施已令部分長者養成隱蔽習慣。他建議於各區設立「長者社區保母」，以加強對體弱獨居及雙老家庭的支援。