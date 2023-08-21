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不敵新盤攻勢 香港二手樓銷情冰封

香港新聞組／香港21日電
中原及美聯19至20日十大屋苑成交同錄5宗。圖為北角和富中心。（中新社資料照片）
中原及美聯19至20日十大屋苑成交同錄5宗。圖為北角和富中心。（中新社資料照片）

近期新盤以低價搶攻，搶去市場購買力，二手交投持續受壓。十大屋苑本月估價較上月平均錄得約1.3%跌幅。而剛過去的周末日（19至20日）二手成交低企，四大代理統計十大屋苑成交僅3宗至5宗，最多達8個屋苑「捧蛋」，所有代理港島指標屋苑悉數無成交，預告樓價將繼續下跌。

文匯報報導，十大屋苑估價幾乎全線按月下跌。跌幅最大為北角和富中心的大單位，估價按月下跌3%，相信是近日大單位欠缺承接力導致價格下跌所致，其餘屋苑如美孚新邨、觀塘麗港城、牛頭角淘大花園、元朗YOHO Town及天水圍嘉湖山莊均錄2%或以上跌幅。

此外，香港置業於剛過去的周六日錄得3宗二手十大屋苑成交，「西九四小龍」、將軍澳中心及維景灣畔各錄1宗，總數按周持平，連續25周錄得單位數。香港置業行政總裁馬泰陽昨表示，由於新盤攻勢一浪接一浪，加上以低價策略搶攻，搶去不少二手市場的購買力，令二手交投繼續受壓。他預計市場購買力短期仍然會主要流向一手，相信有待新盤攻勢有所放緩，加上息口走勢有明確方向後，二手交投氣氛才有望回暖。

利嘉閣地產總裁廖偉強則表示，買家焦點都放在一手市場內，雖然部分二手業主已面對現實減價放盤，但幅度始終較細，買家對二手樓的吸納意慾亦不大，令二手成交表現呆滯，相信二手市場仍要等待更多利好消息出台，交投才會全面回暖。該行過去兩日十大屋苑錄4宗成交，按周減少50%，個案僅來自美孚新邨（1宗）及嘉湖山莊（3宗）兩個屋苑。

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