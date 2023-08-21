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香港財爺：航空業明年復甦 人手待補

香港新聞組／香港21日電
機管局預計香港機場客運量年底恢復至疫情前約八成，明年全面恢復。（中通社資料照片）
機管局預計香港機場客運量年底恢復至疫情前約八成，明年全面恢復。（中通社資料照片）

香港港府財政司司長陳茂波昨日在網誌貼文指出，香港全面復常後，航空業復甦勢頭良好，香港國際機場約110家航空公司營運往來全球165個目的地的航班，約恢復到疫情前75%，每日客運量和航班升降量則分別恢復至疫情前65%和70%，機管預計香港機場客運量今年底恢復至疫情前約八成，並於明年全面恢復。

綜合文匯報、大公報報導，陳茂波昨日發表題為《機場城市新篇章》網誌表示，為盡快填補航空業人手缺口，最快今年10月輸入2800多名外勞，而香港目前正全速進行機場和周邊建設，致力打造「機場城市」，把握大灣區增長新機遇，發展「橋頭經濟」新模式。

機管預計明年底航空業人手需求會由現時5.3萬升至6.9萬人，屆時人手缺口達1.6萬人，當中約七成半為前線職位空缺。「現時，我們最重要是盡快填補航空業的人手缺口，以支持運力高速全面恢復。在積極培訓和招聘本地人員的同時，需全速輸入勞工，緩解人手不足的限制。」

陳茂波說，早前推出的運輸業輸入勞工計畫，航空業首輪申請已有28家公司獲批，共2800多個名額，涵蓋地勤人員、機坪服務員、飛機維修技工等10個工種，預計最早今年10月抵港。

大灣區增長的新機遇方面，陳茂波指出，香港以外的大灣區城市，每年約有1400萬人次的旅客使用香港機場前往世界各地，未來將會進一步優化「多式聯運」的網絡和運作，發揮好香港作為大灣區區域航空樞紐的地位，成為內地和國際旅客往返大灣區的首選門戶。

另外，機場三跑系統將於明年底竣工，屆時機場可處理的客運量會顯著提升約50%，每年能接待1.2億人次。機場的「海天中轉大樓」將於短期內啟用，日後經港珠澳大橋前往香港國際機場轉機的過境乘客，可直達機場禁區前往登機閘口，毋須在香港再辦理出入境手續，有關的便利安排相信將吸引更多旅客計畫行程時，選擇使用香港機場。

香港 灣區 疫情

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