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李家超施政報告首場地區諮詢：搞活夜經濟 推深度遊

香港新聞組／香港21日電
香港特首李家超（中）和政務司司長陳國基（右）20日聽取地區人士對新一份《施政報告》的意見和建議。（中通社）
香港特首李家超（中）和政務司司長陳國基（右）20日聽取地區人士對新一份《施政報告》的意見和建議。（中通社）

香港特首李家超昨日率領21位司局級官員到筲箕灣，零距離聆聽市民心聲，「貼地」了解市民關心的議題和政策。約120名市民參與2023施政報告首場地區諮詢會，就地區交通、人口老化、文化藝術政策等多個範疇踴躍反映意見。搞活夜市經濟是很多人關心的議題，李家超稱短期會積極振興市道，長遠要改善香港旅遊。

綜合文匯報、大公報報導，李家超形容交流氣氛很好，他和團隊會積極考慮收集到的意見，希望制定政策回應市民所需。他又透露，新一份施政報告將推出培育人才及振興旅遊等政策。

恢復正常通關後，香港旅遊業面臨新挑戰，增添香港旅遊新亮點刺激經濟，是昨日施政報告地區諮詢會上的關注點之一。有市民發現不少港人周末北上消費，認為香港的特色和服務不及深圳等粵港澳大灣區內地城市。

李家超昨日表示，在短期方面，香港要「搞活夜市」，同時達至經濟效益；長遠方面需要優化旅遊業，由過往的購物轉為深度遊，因此港府要推動不同特色的路線，包括文化、美食、古蹟等。港府亦會繼續對外推廣香港，包括經濟及旅遊方面。

如何提升香港的競爭力是其中一項焦點議題。有市民詢問港府有何對策，對外說好香港故事，以吸引更多國際旅客赴港；亦有市民坦言，香港經濟雖然逐漸復甦，但情況未許樂觀，指市面不少餐廳、商店晚上8時起陸續關門，期望港府盡快想出方法，搞活夜市經濟。

有市民指出，希望港府考慮如何吸引外國，特別是東南亞遊客赴港消費，以及留住香港市民在港消費，並且深度文化遊可以涉獵層面更廣，令更多個體戶及小型團體得以發展，尤其是在中華傳統文化方面等。

至於如何說好香港故事，李家超直言，「需讓人知道香港是一個可令人圓夢的地方」。香港有很多機遇，經濟上亦有發展動能，包括有國家支持、八大中心定位，加上港府不斷外出招商引資，並推出不同措施培育本地人才，未來大有作為。

香港特首李家超20日與官員聽取地區人士對新一份《施政報告》的意見和建議。（中通社...
香港特首李家超20日與官員聽取地區人士對新一份《施政報告》的意見和建議。（中通社）

另據明報報導，首場地區諮詢會約30名發言者當中，至少一半是政府諮詢架構成員，包括地區三會（分區會、防火會、滅罪會）及青年發展及公民教育委員會，至少8人具建制政黨背景。新思維立法會議員狄志遠批評諮詢會是「小圈子」，難以聽取真正民意，又指民主派及青年無機會出席，民間沒法表達不滿聲音。

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