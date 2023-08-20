郵輪旅客碼頭買手信：市集商品「沒港味」

出售香港手信的郵輪碼頭市集，場地中擺放一座知名打卡景點彩虹邨的積木模型。（取材自臉書）

為分流旅客和宣傳香港 文化，啟德郵輪 碼頭新設立一個占地5000平方呎的市集，以出售香港手信。有大型郵輪昨日抵港後，部分旅客前往選購戰利品，亦有在附近上班的市民入內光顧。

文匯報報導，市集人流疏落，不少旅客認為市集所售產品未夠香港特色，加上市集位置不就腳。市集主辦方解釋，開業籌備時間倉促，正著手申請食物牌照，希望日後設立小食店出售燒賣、魚蛋等香港地道食品，吸引人流。

郵輪碼頭的大堂昨日擺放宣傳品，提醒旅客位於碼頭二樓的市集已正式開張，也有工作人員向旅客派傳單，但市集昨日的人流不多。

來自澳洲 的旅客Judy在職員引領下，與丈夫一同到市集參觀。她表示：「物品價錢不算太貴。」但在逛了一圈後，他們還是空手而回。

「沒有什麼物品能讓我感興趣，我想購買一些耳飾、項鍊，但這裡很少類似產品。」Judy說，自己在30年前曾到香港遊玩，覺得香港是有獨特文化的城市，「這次逗留的時間比較短，明日就要乘船離開，所以會爭取時間到傳統旅遊區觀光購物。」

現場所見，市集商戶多數出售零食、刺繡、模型、明信片等。澳洲旅客Jacqui認為這些產品稍欠創意，「最好可以有些香港製的手作，如果有更多東西選購當然更好，但這個市集才剛開張，仍有待優化。」

在附近上班的黃小姐趁午飯時間到市集參觀，並購買了一盒飲品，「這裡的物品選擇比較少，而且非常大眾化，這些食品、化妝品、護膚品其實到處都有得買，也是各個國家及地區都有的紀念品，不是香港原創的物品，頂多是由香港出品。」

她建議市集可出售更多具有香港特色的物品以吸引旅客，「比如香港的奶茶，是非常有特色的，與其他地方的奶茶配方、做法都不相同，而且背後有其獨特的文化，這些物品才能講好香港故事。」