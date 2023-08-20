調查：4成香港大專生賭博 有人輸掉6.3萬美元

香港示意圖。(圖：shutterstock)

疫下網上賭博欠款，有人為翻身借網上貸款 ，隨時墜中介債務重組 陷阱。有機構昨日發布調查結果顯示，41%受訪大專生過去三個月曾參與傳統賭博，其中近五成曾參與網上賭博活動；參與賭博的當中八成人相信有方法贏取金錢。

文匯報、大公報報導，有年輕人網上賭博欠款20萬元（港幣，下同，約2.5萬美元），希望博一博翻本，在網上借貸30萬元後卻無力償還，尋求債務重組又被中介騙去2.4萬元。

有會計師表示，有中介引導市民向二線貸款公司借錢，或暗藏利息及手續費等條款問題，導致欠款倍增。負責調查的機構表示，賭博輔導平台接獲的求助個案中，半數人年齡低於30歲，促請港府加強網上賭博教育 ，協助建立健康的理財觀，並加強規管打擊非法借貸中介。

基督教香港信義會社會服務部i-Change賭博輔導平台，於4月以問卷形式訪問601名19至25歲的大專生，發現在最近3個月內曾參與網上賭博活動者，參與網上賭博的原因依次為娛樂（47.5%）、消磨時間（41.8%）、尋找刺激（41%）、搵快錢（36.9%）、翻本（13.1%）等。

賭博輔導平台計畫主任莫偉豪表示，網賭的宣傳不斷，不少社交媒體都能看見相關廣告的蹤跡，加上運作簡單及便捷，例如開戶快、入門要求低、過程快等，誘使更多年輕人參與，加上疫情期間不少人社交活動減少，網上賭博的情況加劇。

31歲的John於兩年前即新冠疫情期間，參與境外賭博網站玩「賭大細」，輸了逾20萬元後在網上借貸，希望可以贏回輸掉的錢，但結果欠債逾30萬元，尋求債務重組卻墜中介陷阱。「當時我不夠錢，他們推薦我去其他地方借錢交手續費。當時債務逼到面前，好緊張及彷徨，無細看就簽署合約。」John其後解除合約，中介要求額外賠償2.4萬元違約費。他後來在輔導平台協助下，申請破產並逐步戒除賭癮。

信義會表示，輔導平台三年已支援約260宗求助個案，其中近七成曾參與網賭，過半數求助者年齡30歲以下，情況令人擔憂，促請港府加強中學及大專學生網上賭博教育，協助建立健康的理財觀，制定公眾教育政策，讓公眾從基礎上明白賭博是隨機因素主導，並加強規管打擊非法借貸中介。